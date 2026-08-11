Το πλάνο του Λοσάδα για την πρόκριση - Τέλος οι μεταγραφές!

Αντίστροφα μετρούν στον Απόλλωνα για την αποψινή ρεβάνς, όπου η πρόκριση είναι ο μοναδικός στόχος στο στρατόπεδο της ομάδας.

Σε ό,τι αφορά την ενδεκάδα που θα παρατάξει ο Λοσάδα, δεν αναμένονται ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις σε σχέση με τον πρώτο αγώνα. Μοναδικό ερωτηματικό αποτελεί η συμμετοχή του Κονομή, ο οποίος νιώθει πολύ καλύτερα και εναπόκειται στον Αργεντινό τεχνικό αν θα τον χρησιμοποιήσει στο αρχικό σχήμα. Σε περίπτωση που αποφασιστεί να μείνει εκτός, τη θέση του θα πάρει ο Αϊβού.

Οι υπόλοιποι δέκα του αρχικού σχήματος αναμένεται να είναι οι Κουν, Γκασπάρ, Μαλεκκίδης, Κβίντα, Μπράουν, Βέισμπεκ, Λιούμπιτς, Τόμας, Εσκρίτσε και Όζμπολτ.

Σημειώνεται ότι στη διάθεση του Λοσάδα βρίσκεται και ο Ούγκμπο. Παράλληλα, Κονομής και Ασουνσάο προπονούνται κανονικά, όπως ειπώθηκε από τον Φανούριο Κωνσταντίνου (ΣΠΟΡ FM 95.0).

Τέλος, όσον αφορά στα μεταγραφικά, όπως λέχθηκε από τον εκπρόσωπο Τύπου των κυανόλευκων, ο μεταγραφικός σχεδιασμός έχει ολοκληρωθεί, όμως γίνονται προσπάθειες για προσθήκες στον κατάλογο Β'.