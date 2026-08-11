Επόμενος ο... επιθετικός

Στο μέτωπο της μεταγραφικής ενίσχυσης του ΑΠΟΕΛ, -πριν λίγο ανακοινώθηκε ο μέσος Φακούντο Πέρεζ- ο αθλητικός διευθυντής Ζήσης Βρύζας σε συνεργασία με τον προπονητή Νίκο Παπαδόπουλο προχωρούν και το άλλο κύριο θέμα για τον προγραμματισμό. Αυτό φυσικά αφορά την έλευση ακόμη ενός ποδοσφαιριστή για την κορυφή της επιθετικής γραμμής.

Στο μεταξύ, από χθες ξεκίνησε η ελεύθερη προπαραγγελία της επετειακής εμφάνισης για τα 100 χρόνια του ΑΠΟΕΛ. Όπως σημειώνεται από ανακοίνωση του Orange Shop, η περίοδος των προπαραγγελιών θα διαρκέσει μέχρι και τις 24 Αυγούστου και είναι ανοιχτή προς όλο τον κόσμο, χωρίς κανέναν περιορισμό.