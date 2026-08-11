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Foot Mercato: «Τερματίζει επ’ αόριστον την καριέρα του o Mέσι»

ΓΗΠΕΔΟ

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Foot Mercato: «Τερματίζει επ’ αόριστον την καριέρα του o Mέσι»

Ο Χόρχε Μέσι ήταν και εκπρόσωπος του «Λέο» σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του

Μια είδηση που κανένας φίλος του ποδοσφαίρου δεν ήθελε να ακούσει, έβγαλε στη φόρα το Foot Mercato. Το γαλλικό Μέσο αναφέρει πώς ο Λιονέλ Μέσι μετά τον θάνατο του πατέρα του, Χόρχε, αποφάσισε να σταματήσει να παίζει ποδόσφαιρο επ’ αόριστον για να βρίσκεται δίπλα στους δικούς του ανθρώπους.

Ο Χόρχε Μέσι απεβίωσε την Παρασκευή (07/08) σε ηλικία 68 ετών σε κλινική του Ροσάριο, έπειτα από μακρά ασθένεια, αφήνοντας ένα τεράστιο κενό στη ζωή του Αργεντινού σταρ.

Ο Χόρχε Μέσι ήταν και εκπρόσωπος του «Λέο» σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του παίζοντας κομβικό ρόλο στις αποφάσεις του στη μεγαλειώδη πορεία του.

Μόλις πληροφορήθηκε τον θάνατό του, ο Μέσι διέκοψε αμέσως τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις με την Ίντερ Μαϊάμι, προκειμένου να επιστρέψει στην Αργεντινή και να βρίσκεται κοντά στην οικογένειά του.

Ο Μέσι δεν γνωρίζει πότε θέλει να επιστρέψει

Η απόφαση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς πλέον αρχίζουν να προκύπτουν ερωτήματα σχετικά με το μέλλον της καριέρας του.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του αργεντίνικου Τύπου, ο Μέσι αποφάσισε να αφήσει στην άκρη τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, προκειμένου να πενθήσει και να στηρίξει πλήρως τα αγαπημένα του πρόσωπα σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη περίοδο.

Δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία για την επιστροφή του στην Ίντερ Μαϊάμι, γεγονός που δείχνει ξεκάθαρα ότι το ποδόσφαιρο έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα και μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει καμία ένδειξη για το πότε θα επιστρέψει στους αγωνιστικούς χώρους

Προτεραιότητα του ποδοσφαιριστή είναι πλέον η οικογένειά του, έχοντας στο πλευρό του τη μητέρα του, τα αδέλφια του, τη σύζυγό του και τα παιδιά του.

Αναμένεται επίσης να τον επισκεφθούν αρκετά μέλη της εθνικής ομάδας της Αργεντινής, μεταξύ των οποίων οι Λεάντρο Παρέδες, Νικολάς Οταμέντι και Άνχελ Ντι Μαρία, προκειμένου να του προσφέρουν τη στήριξή τους.

sport24.gr

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