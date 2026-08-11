Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: 30ή η Κάλια Αντωνίου, 36η η Μαρία Εροκίνα

Με τη συμμετοχή της Κάλιας Αντωνίου στα 50μ. πεταλούδα και της Μαρίας Εροκίνα στα 100μ. πρόσθιο συνεχίστηκε σήμερα, Τρίτη 11 Αυγούστου, η παρουσία της κυπριακής κολύμβησης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου 2026, στο Παρίσι.

Η Κάλια Αντωνίου ολοκλήρωσε την προσπάθειά της στα 50μ. πεταλούδα με χρόνο 26.69, καταλαμβάνοντας την 30ή θέση μεταξύ 51 συμμετοχών.

Για τη Μαρία Εροκίνα, τα 100μ. πρόσθιο αποτέλεσαν την πρώτη της αγωνιστική παρουσία στη διοργάνωση. Η κολυμβήτρια μας σημείωσε χρόνο 1:10.04 και κατέλαβε την 36η θέση μεταξύ 45 συμμετοχών.

Η κυπριακή παρουσία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα συνεχίζεται τις επόμενες ημέρες, με τις δύο αθλήτριες να έχουν μπροστά τους ακόμη μία αγωνιστική υποχρέωση.

Η Κάλια Αντωνίου θα αγωνιστεί την Πέμπτη 13 Αυγούστου στα 50μ. ελεύθερο, ενώ η Μαρία Εροκίνα θα συμμετάσχει στα 200μ. πρόσθιο, επίσης την Πέμπτη.

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Κολύμβησης συγχαίρει τις δύο αθλήτριες για την προσπάθειά τους και τους εύχεται καλή συνέχεια στις επόμενες συμμετοχές τους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Παράλληλα, η Κυπριακή Ομοσπονδία Κολύμβησης εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς τους μεγάλους χορηγούς της, Allwyn και Arena Ελλάδος, για την ουσιαστική στήριξή τους προς τις Εθνικές Ομάδες Κολύμβησης και την προσπάθεια των Κυπρίων αθλητών και αθλητριών στις μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις.