ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: 30ή η Κάλια Αντωνίου, 36η η Μαρία Εροκίνα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: 30ή η Κάλια Αντωνίου, 36η η Μαρία Εροκίνα

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Κολύμβησης συγχαίρει τις δύο αθλήτριες για την προσπάθειά τους

Με τη συμμετοχή της Κάλιας Αντωνίου στα 50μ. πεταλούδα και της Μαρίας Εροκίνα στα 100μ. πρόσθιο συνεχίστηκε σήμερα, Τρίτη 11 Αυγούστου, η παρουσία της κυπριακής κολύμβησης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου 2026, στο Παρίσι.

Η Κάλια Αντωνίου ολοκλήρωσε την προσπάθειά της στα 50μ. πεταλούδα με χρόνο 26.69, καταλαμβάνοντας την 30ή θέση μεταξύ 51 συμμετοχών.

Για τη Μαρία Εροκίνα, τα 100μ. πρόσθιο αποτέλεσαν την πρώτη της αγωνιστική παρουσία στη διοργάνωση. Η κολυμβήτρια μας σημείωσε χρόνο 1:10.04 και κατέλαβε την 36η θέση μεταξύ 45 συμμετοχών.

Η κυπριακή παρουσία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα συνεχίζεται τις επόμενες ημέρες, με τις δύο αθλήτριες να έχουν μπροστά τους ακόμη μία αγωνιστική υποχρέωση.

Η Κάλια Αντωνίου θα αγωνιστεί την Πέμπτη 13 Αυγούστου στα 50μ. ελεύθερο, ενώ η Μαρία Εροκίνα θα συμμετάσχει στα 200μ. πρόσθιο, επίσης την Πέμπτη.

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Κολύμβησης συγχαίρει τις δύο αθλήτριες για την προσπάθειά τους και τους εύχεται καλή συνέχεια στις επόμενες συμμετοχές τους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Παράλληλα, η Κυπριακή Ομοσπονδία Κολύμβησης εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς τους μεγάλους χορηγούς της, Allwyn και Arena Ελλάδος, για την ουσιαστική στήριξή τους προς τις Εθνικές Ομάδες Κολύμβησης και την προσπάθεια των Κυπρίων αθλητών και αθλητριών στις μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις.

 

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Πέταξε» στα 8.44μ. ο Τεντόγλου και για 4η φορά Πρωταθλητής Ευρώπης!

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Ο Ροναλντίνιο θέλει να αγοράσει την ομάδα μπάσκετ της Μονακό

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ο ΠΑΟΚ είναι μια... ανάσα από Βάνια Ντρκούσιτς

Super League

|

Category image

Λοσάδα: «Για παιχνίδια όπως αυτό αγαπάμε τόσο το ποδόσφαιρο - Φυσικά και πονάει τριπλά»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Τέλος το όνειρο του Ολυμπιακού για Champions League

Super League

|

Category image

Λιβάι και Ντέσερς έστειλαν τον Παναθηναϊκό στα play offs με χτυποκάρδι!

Super League

|

Category image

Με ανατροπή πάει Σουηδία η Πάφος

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τα κλικς της απογοήτευσης - Δυσκολεύονταν να το πιστέψουν στον Απόλλωνα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα έξι γκολ από τον πικρό αποκλεισμό του Απόλλωνα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Λίγα δευτερόλεπτα μακριά: Αποκλείστηκε σε θρίλερ μέσω παράτασης ο Απόλλωνας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

12ος ο Κεσίδης στον τελικό της Σφυροβολίας

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Η Μπόντο επιβίωσε στο... θρίλερ και περιμένει Ολυμπιακό ή Ναϊμέγκεν!

Super League

|

Category image

Διερευνητική πρόταση της Τσέλσι για τον Σκέλι

Premier League

|

Category image

Φουλάρει για Σπενς η Ίντερ για να καλύψει το κενό του Ντούμφρις

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πάει Βόρεια Ιρλανδία η Ομόνοια αν αποκλειστεί από τη Λίνκολν

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη