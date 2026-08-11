Στον ΑΠΟΕΛ και επίσημα ο Φακούντο Πέρεζ

Ήταν γνωστό, πλέον και επίσημο! Ο ΑΠΟΕΛ μέσω ανακοίνωσης ενημερώνει για την σύναψη συμφωνίας με τον Φακούντο Πέρεζ ο οποίος αγωνίζεται ως μέσος.

Αναλυτικά: Η εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ ανακοινώνει ότι έχει καταλήξει σε συμφωνία μεταγραφής με την Lanús για τον Αργεντινό ποδοσφαιριστή Facundo #Pérez.

Ο Facundo Pérez γεννήθηκε στις 31 Ιουλίου 1999 στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής και αγωνίζεται ως κεντρικός μέσος.

Προέρχεται από τις ακαδημίες της Lanús, με την οποία πραγματοποίησε το επαγγελματικό του ντεμπούτο στην πρώτη ομάδα, αποκτώντας σημαντικές εμπειρίες στο κορυφαίο επίπεδο του αργεντίνικου ποδοσφαίρου. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Ελλάδα, αρχικά με τη φανέλα του Παναιτωλικού και ακολούθως της ΑΕΛ Λάρισας.

Καλωσορίζουμε τον Facundo στον ΑΠΟΕΛ και του ευχόμαστε να έχει υγεία και να ζήσει μεγάλες επιτυχίες με τη γαλαζοκίτρινη ασπίδα στο στήθος.