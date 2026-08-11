ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ετοιμάζει διπλό μεταγραφικό χτύπημα η Ομόνοια - Προ των πυλών Σάτκα και Ντιβέρν

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ετοιμάζει διπλό μεταγραφικό χτύπημα η Ομόνοια - Προ των πυλών Σάτκα και Ντιβέρν

Αμφότεροι ήταν στο νούμερο ένα της σχετικής λίστας του Μπεργκ

Διπλό μεταγραφικό χτύπημα ετοιμάζουν στην Ομόνοια!

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι Λουμπομίρ Σάτκα και Ζαν-Κεβέν Ντιβέρν είναι οι κύριοι και βασικοί στόχοι των πρασίνων! Πρόκειται για κεντρικό αμυντικό και δεξιό ακραίο αμυντικό αντίστοιχα, οι οποίοι βρίσκονται μια ανάσα από την ομάδα της πρωτεύουσας. 

Αν υλοποιηθούν οι δύο αυτές μεταγραφές, τότε οι πράσινοι θα θωρακιστούν σημαντικά στα μετόπισθεν και θα κλείσουν δύο σημαντικές εκκρεμότητες. Υπενθυμίζουμε πως θα αποκτηθεί επίσης: τερματοφύλακας και μεσοεπιθετικός, όμως δεν αποκλείεται επιπλέον ενίσχυση στην επιθετική γραμμή. 

Στο στρατόπεδο της Ομόνοιας ευελπιστούν πως οι δύο ποδοσφαιριστές στην άμυνα θα κλείσουν εντός των επόμενων 24ωρων. 

Ο Σάτκα βρέθηκε στο στόχαστρο και του Άρη Θεσσαλονίκης, όμως όπως τονίζουν τα μέσα στην Ελλάδα, η Ομόνοια τον έπεισε με χαμηλότερες απολαβές σε σχέση με όσα έδιναν οι κιτρινόμαυροι (3 χρόνια, 1.3 εκατ.). Απ' εκεί και πέρα, πρόκειται για ποδοσφαιριστή που αγωνίστηκε μεταξύ άλλων σε Λεχ Πόζναν, Σαμσουνσπόρ και στις μικρότερες ομάδες της Νιούκαστλ. Η ομάδα της Τουρκίας ήταν ο τελευταίος του σταθμός με την οποία κατέγραψε 99 συμμετοχές, 2 γκολ και 4 ασίστ.

Όσον αφορά στον 29χρονο Ζαν Κέβεν Ντιβέρν διαθέτει εμπειρίες από την πρώτη κατηγορία της Γαλλίας, ενώ στο Μουντιάλ κατέγραψε συμμετοχές με την Αϊτή! Μεταξύ άλλων αγωνίστηκε σε Ναντ, Γάνδη και Κόρτραϊκ.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ανακοίνωσε αμυντικό η Ομόνοια!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ελεύθερος από Εθνική ο Γουόκαπ, μετρά αντίστροφα για την πρώτη με Ολυμπιακό

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΑΠΟΕΛ Futsal: Ανοικτά δοκιμαστικά για τις ομάδες Κ15 και Κ18

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Premier League: Οι 11 πιο ακριβοπληρωμένοι βγάζουν 3,37 εκατ. λίρες... την εβδομάδα

Premier League

|

Category image

Ανακοίνωσαν ταυτόχρονα το ντιλ για Χάιρο

ΑΕΚ

|

Category image

ΕΟΚ για απουσία Αντετοκούνμπο: «Δεν υπήρξε οικονομικό θέμα-Ζητήθηκε η αρωγή του, αλλά...»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Απαιτείται... σπρώξιμο και υπομονή

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Γουέστμπρουκ: «Εξετάζει σοβαρά την Ευρώπη, στο προσκήνιο η Χάποελ Τελ Αβίβ»

NBA

|

Category image

Άνετος και ωραίος ο Τράικοβιτς, πρόκριση ως κορυφαίος!

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Οπαδοί της Ναϊμέγκεν προσπάθησαν να… χαλάσουν τον ύπνο στην αποστολή του Ολυμπιακού

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Κόντης: «Δεν θα παίζουμε κάθε χρόνο τελικούς και όταν το κάνουμε, θα ορμάμε πάνω τους»

Super League

|

Category image

Ερνάν Λοσάδα: Μια χειραψία με άρωμα... Ιβάν Γιοβάνοβιτς

Απόψεις

|

Category image

Νίκολιτς: «Δεν είναι πρόβα για το Champions League o τελικός του Superbet Super Cup, καταπληκτικός προπονητής ο Κόντης»

Super League

|

Category image

Μπόλικα... ζόρια για τον Ρόκα

ΑΕΚ

|

Category image

Μισογεμάτο και μισοάδειο

ΑΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη