Ετοιμάζει διπλό μεταγραφικό χτύπημα η Ομόνοια - Προ των πυλών Σάτκα και Ντιβέρν

Διπλό μεταγραφικό χτύπημα ετοιμάζουν στην Ομόνοια!

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι Λουμπομίρ Σάτκα και Ζαν-Κεβέν Ντιβέρν είναι οι κύριοι και βασικοί στόχοι των πρασίνων! Πρόκειται για κεντρικό αμυντικό και δεξιό ακραίο αμυντικό αντίστοιχα, οι οποίοι βρίσκονται μια ανάσα από την ομάδα της πρωτεύουσας.

Αν υλοποιηθούν οι δύο αυτές μεταγραφές, τότε οι πράσινοι θα θωρακιστούν σημαντικά στα μετόπισθεν και θα κλείσουν δύο σημαντικές εκκρεμότητες. Υπενθυμίζουμε πως θα αποκτηθεί επίσης: τερματοφύλακας και μεσοεπιθετικός, όμως δεν αποκλείεται επιπλέον ενίσχυση στην επιθετική γραμμή.

Στο στρατόπεδο της Ομόνοιας ευελπιστούν πως οι δύο ποδοσφαιριστές στην άμυνα θα κλείσουν εντός των επόμενων 24ωρων.

Ο Σάτκα βρέθηκε στο στόχαστρο και του Άρη Θεσσαλονίκης, όμως όπως τονίζουν τα μέσα στην Ελλάδα, η Ομόνοια τον έπεισε με χαμηλότερες απολαβές σε σχέση με όσα έδιναν οι κιτρινόμαυροι (3 χρόνια, 1.3 εκατ.). Απ' εκεί και πέρα, πρόκειται για ποδοσφαιριστή που αγωνίστηκε μεταξύ άλλων σε Λεχ Πόζναν, Σαμσουνσπόρ και στις μικρότερες ομάδες της Νιούκαστλ. Η ομάδα της Τουρκίας ήταν ο τελευταίος του σταθμός με την οποία κατέγραψε 99 συμμετοχές, 2 γκολ και 4 ασίστ.

Όσον αφορά στον 29χρονο Ζαν Κέβεν Ντιβέρν διαθέτει εμπειρίες από την πρώτη κατηγορία της Γαλλίας, ενώ στο Μουντιάλ κατέγραψε συμμετοχές με την Αϊτή! Μεταξύ άλλων αγωνίστηκε σε Ναντ, Γάνδη και Κόρτραϊκ.