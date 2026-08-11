Έτοιμος ο 12ος
ΓΗΠΕΔΟ
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Οι φίλοι του Απόλλωνα, που υπολογίζεται να ξεπεράσουν τις 7500 στις κερκίδες
Έτοιμοι να μετατρέψουν το «Αλφαμέγα» σε καμίνι είναι οι φίλοι του Απόλλωνα, που υπολογίζεται να ξεπεράσουν τις 7500 στις κερκίδες στην αποψινή ρεβάνς με την Μπραν. Ο κόσμος των κυανολεύκων αναγνωρίζει την κρισιμότητα της αναμέτρησης και γι’ αυτό θα δώσει βροντερό παρών απόψε. Η θερμή τους υποστήριξη αποτελεί παράλληλα και ένα μεγάλο κίνητρο για τους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι θέλουν να ανταμείψουν τους χιλιάδες οπαδούς τους πανηγυρίζοντας μαζί τους την πρόκριση.