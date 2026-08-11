Με Καλάθη, Ντόρσεϊ και Ρογκαβόπουλο οι κλήσεις της Εθνικής Eλλάδας

Με επιστροφές αλλά και απουσίες οι κλήσεις της Εθνικής Ελλάδας για τις δύο επικείμενες αναμετρήσεις των προκριματικών του FIBA World Cup, απέναντι στην Ουκρανία στη Ρίγα (28/8, 19.00) και στο T-Center την Ισπανία (31/8, 19.00).

Ο Βασίλη Σπανούλης κάλεσε 17 παίκτες για την προετοιμασία, στο πρόγραμμα της οποίας υπάρχουν και δύο αγώνες στο Τ-Center, στις 22/8 Ελλάδα – Πολωνία Powered by Cosmote Telekom και στις 24/8 Ελλάδα – Κύπρος Aegean Acropolis.

Ο Νικ Καλάθης επιστρέφει μετά από μια διετία στις κλήσεις, ενώ διαθέσιμος θα είναι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Αντίθετα, απουσιάζει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο για τον οποίο η ΕΟΚ αναφέρει τα εξής:

«Τα τελευταία χρόνια, οπότε και το NBA θέσπισε την extra ασφάλεια συγκεκριμένων παικτών, η ΕΟΚ κάλυψε από τη πρώτη στιγμή όλες τις απαιτήσεις του ΝΒΑ για να πάρει άδεια ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και να είναι "παρών" με την Εθνική ομάδα. Με πιο πρόσφατο παράδειγμα, το περσινό καλοκαίρι όταν και συμμετείχε κανονικά τόσο στην προετοιμασία, όσο φυσικά και στο Ευρωμπάσκετ. Τα ποσά που απαιτήθηκαν καλύφθηκαν από τα διαθέσιμα χρήματα της ΕΟΚ και δεν χρειάστηκε να υπάρξει καμία κρατική αρωγή. Σε αυτό το παράθυρο τόσο η ΕΟΚ όσο και ο Ομοσπονδιακός προπονητής ζήτησαν την αρωγή του Γιάννη, όμως, δεν κατέστη εφικτό λόγω της ιδιαίτερης χρονικής συγκυρίας με την έναρξη του νέου κεφαλαίου στη καριέρα του. Σε καμία περίπτωση δεν υπήρξε κάποιο οικονομικό θέμα που να αποτέλεσε ανασταλτικό παράγοντα».

Όσον αφορά τους Αλέξανδρο Σαμοντούροβ, Νεοκλή Αβδάλα και Βαγγέλη Ζούγρη που βρίσκονται στα κολλέγια του NCAA παρότι οι αθλητές ήθελαν να βοηθήσουν την Ελλάδας οι ακαδημαϊκοί υπεύθυνοι των κολλεγίων δεν τους έδωσαν άδεια και σε περίπτωση που έρχονταν θα αποβάλλονταν από τις σπουδές τους και κατ’ επέκταση από τις κολλεγιακές τους ομάδες. Να διευκρινίσουμε ότι τα συγκεκριμένα κολλέγια σε αντίθεση με κάποια άλλα δεν επιτρέπουν τα εξ αποστάσεως μαθήματα έτσι ώστε να συνδύαζαν τη παρουσία τους στην Εθνική και τα μαθήματα τους στο κολλέγιο.

Στο προπονητικό επιτελείο της Ελλάδας προστίθεται ο Γιώργος Λιμνιάτης, ενώ σε αυτή τη διαδικασία προπονήσεων και αγώνων δε θα είναι «παρών» ο Διαμαντής Παναγιωτόπουλος. Οι προπονήσεις αρχίζουν την Παρασκευή.

‘Ονομα Ημ. Γέννησης Υψος Θέση Ομάδα Συμμετοχές Πόντοι

Κώστας Παπανικολάου 31/07/1990 2.04 F Ολυμπιακός 177 1181

Νικ Καλάθης 07/02/1989 1.96 PG ΠΑΟΚ 149 1248

Γιαννούλης Λαρεντζάκης 22/09/1993 1.96 SG Ολυμπιακός 98 665

Θανάσης Αντετοκούνμπο 18/07/1992 2.01 F – 77 375

Ντίνος Μήτογλου 11/06/1996 2.10 C Παναθηναϊκός 59 561

Παναγιώτης Καλαϊτζάκης 02/01/1999 2.00 SG Παναθηναϊκός 52 245

Κώστας Αντετοκούνμπο 20/11/1997 2.08 C Αρης 41 218

Βασίλης Τολιόπουλος 15/06/1996 1.87 SG Αρης 40 353

Τάιλερ Ντόρσεϊ 18/02/1996 1.96 G Ολυμπιακός 38 417

Δημήτρης Μωραΐτης 03/02/199 1.94 PG Παναθηναϊκός 36 150

Βασίλης Χαραλαμπόπουλος 06/01/1997 2.04 F Αρης 27 114

Νίκος Ρογκαβόπουλος 27/06/2001 2.03 SF Παναθηναϊκός 23 170

Νάσος Μπαζίνας 18/10/2003 1.94 PG ΠΑΟΚ 7 8

Ομηρος Νετζήπογλου 18/11/2002 1.95 G Ολυμπιακός 7 7

Δημήτρης Φλιώνης 08/04/1997 1.88 PG ΑΕΚ 5 12

Αντώνης Καραγιαννίδης 13/04/2002 2.04 PF Ολυμπιακός 5 12

Νίκος Περσίδης 08/09/1995 2.00 PF ΠΑΟΚ 2 18

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