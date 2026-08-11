Η ΚΟΠ μεταξύ των 55 Ομοσπονδιών που στηρίζουν ένα νέο, ολοκληρωμένο οδηγό για τις διαιτητικές αποφάσεις

Το Clear Line παρουσιάζεται στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο!

Το Clear Line , ένας νέος, ολοκληρωμένος οδηγός για τις διαιτητικές αποφάσεις, παρουσιάζεται σήμερα Τρίτη 11 Αυγούστου σε όλο το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, με την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου να συγκαταλέγεται στις 55 εθνικές ομοσπονδίες που το στηρίζουν.

Η πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί με στόχο να προσφέρει μεγαλύτερη σαφήνεια, συνέπεια και διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η νέα πλατφόρμα παρέχει σαφείς κατευθύνσεις για την υποστήριξη της συνεπούς εφαρμογής των Κανονισμών του Παιχνιδιού και της χρήσης του VAR στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και στις διοργανώσεις της UEFA.

Οι Επικεφαλής Διαιτησίας όλων των ομοσπονδιών-μελών της UEFA, συμπεριλαμβανομένης της ΚΟΠ έχουν εγκρίνει το Clear Line ως πλαίσιο αναφοράς για τη συνεπή και ενιαία εφαρμογή των διαιτητικών αποφάσεων, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το Clear Line συγκεντρώνει περισσότερα από 150 διαιτητικά σενάρια, παρέχοντας αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τον τρόπο ερμηνείας των Κανονισμών του Παιχνιδιού, καθώς και για το πότε το VAR θα πρέπει και πότε δεν θα πρέπει να παρεμβαίνει σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και στις διοργανώσεις της UEFA.

Η πλατφόρμα ενισχύει μία από τις βασικές αρχές του πρωτοκόλλου VAR: ότι η χρήση της video review θα πρέπει να περιορίζεται σε περιπτώσεις ξεκάθαρων και προφανών λαθών.

Με τη διάθεση αυτού του ολοκληρωμένου εργαλείου σε διαιτητές, ποδοσφαιριστές, προπονητές, σχολιαστές και φιλάθλους, στόχος σε ολόκληρο το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο είναι η ενίσχυση της κατανόησης των διαιτητικών αποφάσεων και η προώθηση μιας πιο ομοιόμορφης εφαρμογής των Κανονισμών του Παιχνιδιού σε όλο το άθλημα.

Η ΚΟΠ θα χρησιμοποιεί το Clear Line ως σημείο αναφοράς για τις διαιτητικές αποφάσεις στην Κύπρο και θα το προωθήσει στους φιλάθλους, τους ποδοσφαιριστές, τους προπονητές και τα ΜΜΕ.

Μέσα από ένα ευρύ φάσμα βίντεο και οπτικών επεξηγήσεων, το Clear Line προσφέρει πολύτιμη ενημέρωση σχετικά με το σκεπτικό που βρίσκεται πίσω από τις αποφάσεις σε πολλές από τις πιο σύνθετες και πολυσυζητημένες φάσεις του παιχνιδιού.

Η πλατφόρμα θα συνεχίσει να εξελίσσεται με την πάροδο του χρόνου και θα επικαιροποιείται κάθε φορά που προκύπτουν νέες περιπτώσεις ή απαιτείται περαιτέρω διευκρίνιση για συγκεκριμένα σενάρια.

Δήλωση του Διευθυντή Διαιτησίας της UEFA, Roberto Rosetti

Σχολιάζοντας την έναρξη της πλατφόρμας, ο Διευθυντής Διαιτησίας της UEFA, Roberto Rosetti, δήλωσε:

«Το Clear Line έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει σαφείς και ακριβείς κατευθύνσεις στους διαιτητές σε ολόκληρο το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, συμβάλλοντας στη διασφάλιση μεγαλύτερης συνέπειας στη λήψη αποφάσεων στις διοργανώσεις και σε μια πιο τυποποιημένη προσέγγιση στη χρήση του VAR, προς όφελος του παιχνιδιού.

«Παρότι καμία από τις φάσεις δεν είναι ποτέ απολύτως ίδια και τα περιστασιακά λάθη παραμένουν αναπόφευκτα, το Clear Line θα αποτελέσει ένα κεντρικό σημείο αναφοράς για ποδοσφαιριστές, προπονητές, σχολιαστές και φιλάθλους, συμβάλλοντας στην εξήγηση του σκεπτικού πίσω από τις διαιτητικές αποφάσεις και στην καλύτερη κατανόηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων».

Δήλωση του Προέδρου της Επιτροπής Διαιτησίας της ΚΟΠ, Αντόνιο Νταμάτο

«Η καλύτερη κατανόηση των διαιτητικών αποφάσεων από όλους όσοι συμμετέχουν σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, αλλά και από τους φιλάθλους, είναι ιδιαίτερα σημαντική και προς αυτή την κατεύθυνση είμαι βέβαιος πως θα συμβάλει το Clear Line.

Η σωστή ενημέρωση και η γνώση των κανονισμών συμβάλουν στην καλύτερη αποδοχή των αποφάσεων, στον περιορισμό των εντάσεων και των άσκοπων αντιπαραθέσεων καθώς και στην καλλιέργεια κλίματος αλληλοσεβασμού εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου μεταξύ διαιτητών, ποδοσφαιριστών, προπονητών και φιλάθλων».