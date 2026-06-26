Λοϊζίδης: «Το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο η Α’ Κατηγορία ούτε η Β’ Κατηγορία»

Στην στην ετήσια εκδήλωση του Εθνικού Καϊμακλίου παρευρεύθηκε ο πρόεδρος της ΚΟΠ, Χάρης Λοϊζίδης, στέλνοντας το μήνυμά του, ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο η Α' ή η Β' κατηγορία.

«Το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο η Α’ Κατηγορία ούτε η Β’ Κατηγορία, είναι όλο το οικοδόμημα και η κοινωνική προσφορά που έχουμε να δώσουμε στις κοινότητες, στους δήμους και στην επαρχία. Ο Εθνικός Καϊμακλίου υπάρχει εδώ και 45 χρόνια και με τις παρουσίες του έχει κερδίσει παρά πολλούς φίλους στις διοργανώσεις της ΑΠΟΕΣΠ», ανέφερε μεταξύ άλλων.