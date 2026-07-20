Αποτελέσματα Ελέγχου Αδειοδότησης Εθνικού Σχεδίου Κριτηρίων UEFA 2026/2027 Β’ & Γ΄ Κατηγορίας

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία Ελέγχου Αδειοδότησης Εθνικού Σχεδίου Κριτηρίων UEFA 2026/2027 για τα Σωματεία και τις Ποδοσφαιρικές Εταιρείες Β΄ και Γ΄ Κατηγορίας.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ελέγχου μέσα από την εξέταση των σχετικών φακέλων από τις αρμόδιες επιτροπές Κριτηρίων της ΚΟΠ, τα πιο κάτω Σωματεία και Ποδοσφαιρικές Εταιρείες πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια και τις διατάξεις του Εθνικού Σχεδίου Κριτηρίων UEFA και εξασφάλισαν επιτυχώς την αδειοδότησή τους για την ποδοσφαιρική περίοδο 2026/2027:

Σωματεία / Ποδοσφαιρικές Εταιρείες Β΄ Κατηγορίας

1. ΕΘΝΙΚΟΣ Άχνας 2. ΑΚΡΙΤΑΣ Χλώρακας 3. Ε.Ν. Παραλιμνίου 4. ΑΕΠ Πολεμιδιών 5. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Δερύνειας 6. ΑΟΑΝ Αγίας Νάπας 7. ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου 8. ΑΣΙΛ Λύσης 9. ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ Μόρφου 10. ΔΟΞΑ Κατωκοπιάς 11. ΕΡΜΗΣ Αραδίππου 12. ΗΡΑΚΛΗΣ Γερολάκκου 13. ΜΕΑΠ Πέρα Χωρίου Νήσου 14. ΠΑΕΕΚ Ποδόσφαιρο ΛΤΔ 15. ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Κιτίου 16. ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ Ιδαλίου.

Σωματεία / Ποδοσφαιρικές Εταιρείες Γ΄ Κατηγορίας

1. AEZ FOOTBALL LTD 2. FC ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022 3. Α.Ε.Ν. Αγίου Γεωργίου Βρυσούλλων Αχερίτου 4. ΑΕΚ Κελλιών 5. ΑΛΚΗ 1948 ΛΑΡΝΑΚΑΣ 6. ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ Μουτταγιάκας 7.ΑΣΠΙΣ Πύλας 8. Ε. Ν. ΘΟΙ Λακατάμιας 9. ΕΘΝΙΚΟΣ Άσσιας 10. ΚΕΔΡΟΣ Αγίας Μαρίνας Σκυλλούρας 11. ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ FC 12. ΟΘΕΛΛΟΣ Αθηαίνου 13. ΟΜΟΝΟΙΑ Ψευδά 14. Π. Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ 15. Π.Ο. ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ 16. ΕΘΝΙΚΟΣ Λατσιών.