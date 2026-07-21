Σε ομάδα έκπληξη - Ξανά στην Κύπρο ο Ντιγκινί!

Ο πρώην άσος του Απόλλωνα, ανακοινώθηκε από την Αθλητική Ένωση Πάνω Πολεμιδιών!

Αναλυτικά:

Η Αθλητική Ένωση Πάνω Πολεμιδιών ανακοινώνει με ιδιαίτερη περηφάνια την απόκτηση του Γάλλου επιθετικού Nicolas Diguiny.Η άφιξη του Nicolas αποτελεί μία μεταγραφή ιδιαίτερης σημασίας για τον σύλλογό μας και επιβεβαιώνει τις φιλοδοξίες με τις οποίες η ΑΕΠΠ προετοιμάζεται για τη νέα σελίδα της ιστορίας της.

Με μία σπουδαία πορεία σε Γαλλία, Ελλάδα και Κύπρο, ο Diguiny έχει αγωνιστεί σε υψηλό επίπεδο, φορώντας τις φανέλες των Ατρόμητου, Άρη Θεσσαλονίκης, Απόλλωνα Λεμεσού, ΑΕΖ Ζακακίου και πρόσφατα της Καλαμάτας, ενώ ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή από τις ακαδημίες της Paris Saint-Germain και της Nantes.

Η ποιότητα, η προσωπικότητα και η εμπειρία του, σε συνδυασμό με την αγωνιστική του συνέπεια όλα αυτά τα χρόνια, αποτελούν στοιχεία που ταιριάζουν απόλυτα με το όραμα της ΑΕΠΠ.

Δεν αποκτούμε απλώς έναν ποδοσφαιριστή με πλούσιες παραστάσεις, αλλά έναν επαγγελματία που γνωρίζει τι σημαίνει να πρωταγωνιστεί και να εμπνέει μέσα στον αγωνιστικό χώρο.Καθώς ο σύλλογός μας ετοιμάζεται για την ιστορική πρώτη συμμετοχή του στη Β’ Κατηγορία, συνεχίζουμε να χτίζουμε μια ομάδα αντάξια των φιλοδοξιών της κοινότητάς μας. Κάθε νέο κομμάτι του παζλ μάς φέρνει πιο κοντά στον στόχο μας και ο Nicolas αποτελεί μία προσθήκη που ανεβάζει ακόμη περισσότερο τον πήχη.Welcome to the Pack, Nicolas