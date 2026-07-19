Με ένα σωρό από πρώην… σαλονάτες

Κοίταζα τις προάλλες ένα δελτίο Τύπου της ΚΟΠ για την προκήρυξη του πρωταθλήματος Β' Κατηγορίας για την επερχόμενη αγωνιστική περίοδο.

Και αυτομάτως διαπίστωσα πως πολλές από αυτές, κάποτε, πέρασαν από τα… σαλόνια. Κάποιες, μάλιστα, πήραν και τρόπαια.

Το εκπληκτικό είναι πως από τις 16 που συμμετέχουν, οι 11 έκαναν τη… βόλτα τους από την κατηγορία των μεγάλων. Πρόσφατα ήταν η Ένωση, ο Ακρίτας και ο Εθνικός Άχνας, πριν κάποια χρόνια το έπραξαν ΠΑΕΕΚ, Δόξα, Διγενής Μόρφου και Αγία Νάπα και πριν πάρα πολλά, οι ΑΣΙΛ και Χαλκάνορας. Σιγά σιγά ανακτούν τη δύναμή τους Ερμής και Αναγέννηση Δερύνειας, που ανέβηκαν από τη Γ' Κατηγορία. Οι υπόλοιπες έξι είναι επίσης ομάδες με τη δική τους ιστορία. Όπως οι Ηρακλής Γερολάκκου, ΜΕΑΠ, ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου, Σπάρτακος Κιτίου και ΑΕΠ Πολεμιδιών.

Θα είναι, λοιπόν, ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, που και φέτος θα γίνει σε δύο φάσεις.

Χ.Χ