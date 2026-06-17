Τρίτη μεταγραφική κίνηση με φόντο το μέλλον για το ΘΟΪ Λακατάμιας

Η Ένωση Νέων ΘΟΪ Λακατάμιας ενημερώνει για την απόκτηση του νεαρού μέσου Παναγιώτη Πολυβίου από τον Διγενή Μόρφου, στο πλαίσιο της στρατηγικής της ομάδας για επένδυση σε ταλαντούχους και εξελίξιμους ποδοσφαιριστές. Ο Παναγιώτης, γεννημένος το 2007, θεωρείται ένας από τους πλέον υποσχόμενους νεαρούς ποδοσφαιριστές της ηλικίας του, διαθέτοντας ήδη σημαντικές παραστάσεις, αφού τα τελευταία τρία χρόνια αποτέλεσε μέλος της πρώτης ομάδας του Διγενή Μόρφου, αποκτώντας πολύτιμες εμπειρίες.

Ιδιαίτερης σημασίας αποτελεί το γεγονός ότι ο ποδοσφαιριστής έχει συνεργαστεί ξανά στο παρελθόν με τον προπονητή της ομάδας μας, κ. Νώντα Χριστινάκη.

Ο Παναγιώτης Πολυβίου προσθέτει άλλη μία νεανική και ποιοτική επιλογή στο ρόστερ και έρχεται να πλαισιώσει τους υπόλοιπους συνομήλικους ποδοσφαιριστές στους οποίους επένδυσε η ομάδα μας από την περσινή αγωνιστική περίοδο. Η δημιουργία ενός ανταγωνιστικού συνόλου με παρόν αλλά και μέλλον αποτελεί βασική επιδίωξη του συλλόγου.

«Καλωσορίζουμε τον Παναγιώτη στην οικογένεια του ΘΟΪ Λακατάμιας και του ευχόμαστε υγεία, συνεχή πρόοδο και μία παραγωγική χρονιά με την της ομάδας μας» αναφέρει καταληκτικά η ανακοίνωση.