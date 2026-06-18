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Απολαυστική Αγγλία με Χάρι Κέιν στα χάι του και τεσσάρα στην Κροατία

ΓΗΠΕΔΟ

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Απολαυστική Αγγλία με Χάρι Κέιν στα χάι του και τεσσάρα στην Κροατία

Iδανική αρχή για το συγκρότημα του Τούχελ που δείχνει αποφασισμένο...

Εντυπωσιακή η Αγγλία, επικράτησε 4-2 της Κροατίας στο Ντάλας, στο πιο σημαντικό ματς της 1ης αγωνιστικής του Μουντιάλ 2026. Τεράστια νίκη για την ομάδα του Τόμας Τούχελ που -κατά πάσα πιθανότητα- θα σημαίνει και πρωτιά στον 12ο όμιλο της διοργάνωσης, όπου μετέχουν επίσης η Γκάνα και ο Παναμάς.

Ποδοσφαιρική πανδαισία στο πρώτο ημίχρονο, με την Αγγλία να προηγείται δύο φορές και την Κροατία να βρίσκει τις αντίστοιχες απαντήσεις. Στο 12΄ με πέναλτι ο Χάρι Κέιν άνοιξε το σκορ, ενώ στο 36΄ ο Μάρτιν Μπατούρινα με καταπληκτικό πλασέ έξω από την περιοχή ισοφάρισε με το καλύτερο γκολ της 1ης αγωνιστικής. Στο 42΄ μετά από κόρνερ του Ράις, ο Κέιν με κεφαλιά έγραψε το 2-1 φτάνοντας τα 10 γκολ με την Αγγλία σε Μουντιάλ, όσα και ο θρυλικός Γκάρι Λίνεκερ.

Κι ενώ όλα έδειχναν ότι τα «Τρία Λιοντάρια» θα πάνε με προβάδισμα στα αποδυτήρια, στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου (45+5΄) ο Πέρισιτς έβγαλε «μαγική» ασίστ με το κεφάλι στο Μούσα και ο επιθετικός της FC Ντάλας ισοφάρισε, σε ένα γήπεδο που γνωρίζει πολύ καλά.

Με την έναρξη του β΄ ημιχρόνου ο Τζουντ Μπέλιγχαμ παρέλαβε την μακρινή μπαλιά του Άντερσον και με προσωπική ενέργεια έδωσε ξανά το προβάδισμα στους Άγγλους. H Κροατία προσπάθησε να βρει λύσεις, όμως ο Πίκφορντ ήταν «παρών», ενώ ο Μάρκους Ράσφορντ διαμόρφωσε το τελικό 4-2 στο 85΄, «κλείδωσε» τη νίκη και ουσιαστικά καθάρισε την πρόκριση στους «32» από το πρώτο 90λεπτο της διοργάνωσης.

Διαιτητής: Κλεμάν Τουρπέν (Γαλλία)

ΑΓΓΛΙΑ (Τόμας Τούχελ): Πίκφορντ, Τζέιμς, Στόουνς (87΄ Γκεϊ), Κόνσα, Ο'Ράιλι, Άντερσον, Ράις (72΄ Ρότζερς), Μαντουέκε (72΄ Ράσφορντ), Μπέλιγχαμ (80΄ Σπένς), Γκόρντον (72΄ Σάκα), Κέιν

ΚΡΟΑΤΙΑ (Ζλάτκο Ντάλιτς): Λιβάκοβιτς, Σούταλο, Βούσκοβιτς (66΄ Μάρκο Πάσαλιτς), Γκβαρντιόλ, Στάνισιτς, Μόντριτς (58΄ Κόβατσιτς), Σούσιτς, Πέρισιτς, Μάριο Πάσαλιτς (78΄ Κράμαριτς), Μπατούρινα (78΄ Βλάσιτς), Μούσα (66΄ Ματάνοβιτς)

 

 

 

 

 

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