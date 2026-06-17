Πορτογαλία - Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό: Οι ενδεκάδες της αναμέτρησης
ΓΗΠΕΔΟ
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Έγιναν γνωστές οι ενδεκάδες της αναμέτρησης Πορτογαλία - Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής του 11ου ομίλου του Μουντιάλ.
Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί στο Houston Stadium του Τέξας, ενώ η σέντρα του έχει οριστεί για τις 20:00 ώρα Ελλάδας.
Οι ενδεκάδες:
Πορτογαλία (Ρομπέρτο Μαρτίνεθ): Κόστα, Κανσέλο, Βέιγκα, Αραούχο, Μέντες, Βιτίνια, Φερνάντες, Νέβες, Μπερνάρντο Σίλβα, Νέτο, Ρονάλντο.
Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό (Σεμπαστιάν Ντεσάμπρ): Μπασί-Νζαού, Καπουαντί, Μπεμπά, Τουανζέμπε, Γουάν-Μπισακά, Καγέμπε, Μουκάου, Μαζουακού, Μουτουσαμί, Γουίσα, Μπακαμπού.