Ουζμπεκιστάν-Κολομβία: Η πρωτάρα κόντρα στους Λατίνους που έχουν την ταμπέλα του φαβορί

Ενδιαφέρουσα αναμέτρηση στο Στάδιο Αζτέκα (05:00), με το Ουζμπεκιστάν να αντιμετωπίζει την Κολομβία για την πρεμιέρα των δύο ομάδων στον 11ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που βρίσκονται επίσης Πορτογαλία και Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Για τους τυπικά γηπεδούχους είναι μία ιστορική αναμέτρηση αφού θα είναι η πρώτη τους σε τελική φάση Μουντιάλ και το πρώτο ζητούμενο είναι να απολαύσουν αυτή τη μοναδική εμπειρία. Αν έρθει βαθμός ή ακόμα καλύτεροι και βαθμοί θα είναι... καλοδεχούμενοι για το Ουζμπεκιστάν που έχει στην άκρη του πάγκου έναν θρύλο της διοργάνωσης, τον Φάμπιο Καναβάρο ο οποίος κατέκτησε το Μουντιάλ ως παίκτης και αρχηγός της εθνικής Ιταλίας το 2006.

Εκτός από το παιχνίδι κόντρα στην Κολομβία θα μείνουν οι χαφ Γκάνιεφ και Χαμρομπέκοφ, ενώ από την άλλη στη διάθεσή του θα έχει ο Καναβάρο τον Αλιζόνοφ.

Αναλυτικά η αποστολή του Ουζμπεκιστάν:

Τερματοφύλακες: Ουτκίρ Γιουσούποφ (Ναβμπαχόρ), Μποτιραλί Εργκάσεβ (Νέφτσι Φεργκάνα), Αμπντουβοχίντ Νεμάτοφ (Νασάφ).

Αμυντικοί: Αβαζμπέκ Ουλμασαλίεφ (ΟΚΜΚ), Αμπντουκοντίρ Κουσάνοφ (Μάντσεστερ Σίτι), Αμπντουλά Αμπντουλάγιεφ (Ντίμπα), Κοτζιακμπάρ Αλιτζόνοφ (Παχτακόρ), Μπεχρούζ Καρίμοφ (Σουρχόν), Ουμάρ Εσμουρόντοφ (Νασάφ), Ρουστάμ Ασουρμάτοφ (Εστεγκλάλ), Σερζόντ Νασρουλάεφ (Νασάφ), Τζαχονγκίρ Ουρόζοφ (Ντινάμο Σαμαρκάντ), Φαρούχ Σαϊφίεφ (Νέφτσι Φεργκάνα).

Μέσοι: Αζίζτζον Γκανίεφ (Αλ Μπατάεχ), Αζίζμπεκ Αμόνοφ (Μπουξόρο), Ακμάλ Μοζγκοβόι (Παχτακόρ), Αμποσμπέκ Φαϊζουλάεφ (Μπασακσεχίρ), Τζαμσίντ Ισκαντέροφ (Νέφτσι Φεργκάνα), Ντοστονμπέκ Χαμντάμοφ (Παχτακόρ), Οντιλζόν Χαμρομπέκοφ (Τράκτορ), Οστόν Ουρούνοφ (Περσέπολις), Οταμπέκ Σουκούροφ (Μπάνιας), Σερζόντ Εσάνοφ (Μπουξόρο).

Επιθετικοί: Τζαλολιντίν Μασαρίποφ (Εστεγκλάλ), Έλντορ Σομουρόντοφ (Μπασακσεχίρ), Ίγκορ Σεργκέεφ (Περσέπολις).

Στο στρατόπεδο της Κολομβίας για το παιχνίδι κόντρα στο Ουζμπεκιστάν υπάρχει δεδομένα η ταμπέλα του φαβορί για τους τρεις βαθμούς της νίκης. Αυτή θα είναι η έβδομη συμμετοχή των Λατίνων στη διοργάνωση με κορυφαία πορεία στα γήπεδα της Βραζιλίας το 2014, εκεί όπου έφτασαν μέχρι τα προημιτελικά.

Προπονητής είναι ο Νέστορ Λορέντσο στον οποίο πιστώνεται η πορεία έως τον τελικό στο Copa America του 2024, ενώ τα μεγάλα αστέρια της Κολομβίας είναι οι Χάμες Ροντρίγκες και Λουίς Ντίας, ο οποίος στο πρώτο του Μουντιάλ θέλει να κάνει τη διαφορά προερχόμενος από μία μαγική σεζόν στην Μπάγερν Μονάχου.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

Ουζμπεκιστάν (Φάμπιο Καναβάρο): Νεμάτοφ - Σαγιφίεφ, Αμπντουλάεφ, Ασουρμάτοφ, Κουσάνοφ, Καρίμοφ - Μοζγκοβόι, Σουκούροφ, Φαζουλάεφ - Σομουρόντοφ, Ουρούνοφ.

Κολομβία (Νέστορ Λορέντσο): Βάργκας - Μουνιός, Σάντσες, Λουκουμί, Μοχίκα - Λέρμα, Ρίος (Πουέρτα) - Τζον Άριας, Χάμες Ροντρίγκες, Λουίς Ντίας - Σουάρες.

sport-fm.gr

Διαιτητής: Άντονι Τέιλορ (Αγγλία)