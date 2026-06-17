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Σοκ στο γαλλικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο προπονητής της Μπρεστ!

ΓΗΠΕΔΟ

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Σοκ στο γαλλικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο προπονητής της Μπρεστ!

Ο προπονητής της Μπρεστ, Έρικ Ρουά, που οδήγησε τον σύλλογο στην ιστορική συμμετοχή του στο Champions League, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 58 ετών.

Το γαλλικό ποδόσφαιρο βυθίστηκε στο πένθος, καθώς ο προπονητής της Μπρεστ, Ερίκ Ρουά, έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη (17/06) σε ηλικία μόλις 58 ετών.

Ο Ρουά άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στο γαλλικό ποδόσφαιρο, τόσο ως ποδοσφαιριστής όσο και ως προπονητής. Ως μέσος αγωνίστηκε μεταξύ άλλων στη Μαρσέιγ από το 1996 έως το 1999, φτάνοντας μάλιστα μέχρι τον τελικό του Κυπέλλου UEFA.

Μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας, εργάστηκε σε διάφορα πόστα στην αγαπημένη του Νις, προτού κάνει τα πρώτα του βήματα ως προπονητής τη σεζόν 2010-11. Ακολούθησε ένα επιτυχημένο πέρασμα ως αθλητικός διευθυντής στη Λανς, πριν επιστρέψει στους πάγκους τον Ιανουάριο του 2023, όταν η Μπρεστ του εμπιστεύθηκε την τεχνική της ηγεσία.

Η παρουσία του στον πάγκο του βρετονικού συλλόγου αποδείχθηκε καθοριστική. Οδήγησε την Μπρεστ στην ιστορική τρίτη θέση της Ligue 1 το 2024, εξασφαλίζοντας για πρώτη φορά στην ιστορία του συλλόγου τη συμμετοχή του στο Champions League, όπου η ομάδα είχε την ευκαιρία να αντιμετωπίσει μεγαθήρια όπως η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μπαρτσελόνα.

sport-fm.gr 

 

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