Αιχμηρός Λεβέντης: «Συγχαρητήρια στον Αθλητικό Δικαστή για τις αποφάσεις-σκάνδαλο, “γρονθοκοπήστε” ελεύθερα»

Ο Νικόλας Λεβέντης τοποθετήθηκε με αιχμηρό τρόπο στα ΜΚΔ με αφορμή τις αποφάσεις του Αθλητικού Δικαστή για τον τελικό του κυπέλλου ανάμεσα στον Απόλλωνα και την Πάφο.

Θυμίζουμε πως πέραν από τον Μπρούνο, που τιμωρήθηκε με αποκλεισμό από έναν αγώνα, οι υπόλοιποι θα καλεστούν να πληρώσουν πρόστιμο.

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Ε.Τ της ΑΕΛ:

«Συγχαρητήρια στον Αθλητικό Δικαστή για τις αποφάσεις-σκάνδαλο που εκθέτουν ανεπανόρθωτα τους θεσμούς και γελοιοποιούν κάθε έννοια ισονομίας και δικαιοσύνης.

Οι Πειθαρχικοί Κανονισμοί αποδεικνύονται για ακόμη μια φορά ένα απλό διακοσμητικό κείμενο, αφού η εφαρμογή τους γίνεται επιλεκτικά, κατά το δοκούν και με προκλητική επιείκεια εκεί όπου θα έπρεπε να επιβάλλονται παραδειγματικές ποινές. Όταν τόσο σοβαρά περιστατικά αντιμετωπίζονται με ποινές-χάδι, το μήνυμα που εκπέμπεται είναι ότι κάποιοι απολαμβάνουν προνομιακής μεταχείρισης και βρίσκονται υπεράνω κανονισμών.

Με τέτοιες αποφάσεις δεν πλήττεται μόνο η αξιοπιστία του Αθλητικού Δικαστή, αλλά ολόκληρου του συστήματος απονομής δικαιοσύνης στο κυπριακό ποδόσφαιρο. Η εικόνα που δημιουργείται είναι ξεκάθαρη: δύο μέτρα και δύο σταθμά, επιλεκτική εφαρμογή των κανονισμών και πλήρης αδιαφορία για το κοινό περί δικαίου αίσθημα.

Όταν ένας θεσμός χάνει κάθε ίχνος αξιοπιστίας και οι αποφάσεις του προκαλούν οργή, χλευασμό και εύλογες υπόνοιες μεροληψίας, η μόνη αξιοπρεπής και έντιμη επιλογή για τον επικεφαλής του είναι η άμεση παραίτηση. Κάθε παραμονή στη θέση μετά από τέτοιες αποφάσεις απλώς βαθαίνει την κρίση εμπιστοσύνης και ενισχύει την πεποίθηση ότι η δικαιοσύνη στο κυπριακό ποδόσφαιρο δεν είναι ούτε τυφλή ούτε ίση για όλους.

ΥΓ: “Γρονθοκοπήστε” ελεύθερα! Αν κρίνουμε από τις τελευταίες αποφάσεις, το τίμημα είναι μάλλον αμελητέο μπροστά στη σοβαρότητα των πράξεων. Κι έπειτα αναρωτιόμαστε γιατί η βία συνεχίζει να δηλητηριάζει το ποδόσφαιρο»