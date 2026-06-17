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Δεν θα αργήσουν οι αφίξεις

ΑΓΑΘΗ ΚΛΩΝΑΡΗ

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Δεν θα αργήσουν οι αφίξεις

Η αποστολή της Ομόνοιας θα αναχωρήσει για την Πολωνία κατά τις πρώτες μέρες του Ιούλη

Τον δρόμο για επιστροφή παίρνουν σιγά σιγά οι ποδοσφαιριστές της Ομόνοιας. Αύριο, 18 Ιουνίου, δόθηκε το πρώτο ραντεβού της σεζόν 2026-27, όπου θα αρχίσουν τα εργομετρικά. Η ομάδα της πρωτεύουσας δεν θα πραγματοποιήσει προπονήσεις στο «Ηλίας Πούλλος» κι έτσι το σκηνικό θα μεταφερθεί στη Κυπερούντα αρχές της ερχόμενης εβδομάδας. Υπενθυμίζουμε πως η τεχνική ηγεσία του «τριφυλλιού» παραχώρησε επιπλέον μέρες ρεπό σε ποδοσφαιριστές που είχαν υποχρεώσεις με τις Εθνικές τους ομάδες μέχρι αρχές Ιουνίου.

Η αποστολή της Ομόνοιας θα αναχωρήσει για την Πολωνία κατά τις πρώτες μέρες του Ιούλη και μέχρι τότε, ευελπιστούν πως θα προχωρήσουν σε μεταγραφές που… καίνε. Το δεξί άκρο της άμυνας έχει μείνει «κενό» λόγω της αποχώρησης των Μασούρα και Ντιουνκού (για τον δεύτερο εκκρεμεί μόνο η ανακοίνωση αφού δεν τα βρήκαν οι δύο πλευρές). Παράλληλα, η τεχνική ηγεσία ψάχνει και τον τέταρτο της… αμυντικής παρέας (Κουλιμπαλί, Σίμιτς, Παναγιώτου) μετά τη λήξη του δανεισμού του Αγκουζούλ. Απ’ εκεί και πέρα, τερματοφύλακας και παίκτης από το… πάνω ράφι για τη μεσοεπιθετική γραμμή, θεωρούνται δεδομένες μεταγραφές.

Η δουλειά λοιπόν είναι μπόλικη κι αυτό που βγαίνει από το στρατόπεδο του «τριφυλλιού» είναι πως στην παρούσα χρονική περίοδο δεν προκύπτει καμία «κλειστή» προσθήκη. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως οι διεργασίες δεν είναι έντονες. Η ομάδα προγραμματισμού αξιολογεί καθημερινά βιογραφικά ποδοσφαιριστών και οι αφίξεις στο πράσινο ρόστερ δεν θα αργήσουν.

Κρίσιμος μήνας

Ο Φώτης Κίτσος θα ενσωματωθεί με την αποστολή και θα αξιολογείται καθημερινά από το ιατρικό επιτελείο. Ο Ιούλιος ενδέχεται να ξεκαθαρίσει το σκηνικό σχετικά με το αν θα εγγραφεί από την αρχή της σεζόν ή από τον Ιανουάριο. Αυτό εξαρτάται από το αν θα είναι έτοιμος αρχές του χειμώνα ή στο τέλος του 2026.

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