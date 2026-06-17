Πολλαπλές ανανεώσεις στην ΕΝΠ

Η Ε.Ν.Π. είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την συνέχιση της συνεργασίας της με τους ποδοσφαιριστές Μιχάλη Χαραλάμπους, Παναγιώτη Παναγιώτου, Αντώνη Κατσιάρη, Σιών Ιωάννου, Σίμο Σολωμού, Χρίστο Κύζα, Δημήτρη Σολωμού, Roman Lazar και Jonas Goldschadt.

Παράλληλα συνεχίζονται οι επαφές και με άλλους ποδοσφαιριστές και έπονται σύντομα περισσότερες ανακοινώσεις.Ευχαριστούμε πολύ τους ποδοσφαιριστές μας για την εκτίμηση και το πνεύμα συνεργασίας που επέδειξαν προς την ομάδα μας και είμαστε βέβαιοι ότι μαζί με τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές που θα αποκτηθούν θα επιτύχουμε τον μεγάλο μας στόχο, που δεν είναι άλλος από την άνοδο μας ξανά στην Α Κατηγορία.