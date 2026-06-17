ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σεισμός: Παίκτης του Μουντιάλ στο επίκεντρο έρευνας για στημένα παιχνίδια!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Σεισμός: Παίκτης του Μουντιάλ στο επίκεντρο έρευνας για στημένα παιχνίδια!

Ο επιθετικός της Ακτής Ελεφαντοστού, Έλι Γουαχί συνελήφθη στης 29 Μαΐου από τις γαλλικές αρχές και ερευνάται ως ύποπτος για χειραγώγηση παιχνιδιών.

Στο στόχαστρο των γαλλικών διωκτικών αρχών βρίσκεται ο 23χρονος επιθετικός της Ακτής Ελεφαντοστού Έλι Γουαχί, ο οποίος σύμφωνα με το Athletic συνελήφθη στις 29 Μαΐου ως ύποπτος για συμμετοχή σε κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού.

Ο φορ της Νις ερευνάται για την κίτρινη κάρτα που φέρεται να πήρε ηθελημένα στην αναμέτρηση της 17ης Μαΐου απέναντι στην Μετς και η οποία είχε πάρει αφύσικα μεγάλο στοιχηματικό ποντάρισμα.

Ο Ιβοριανός επιθετικός ανακρίθηκε από τις γαλλικές αρχές, αλλά προς το παρόν δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες εις βάρος του, κάτι που του επέτρεψε να ταξιδέψει στις ΗΠΑ και να παίξει μάλιστα στην πρεμιέρα της Ακτής Ελεφαντοστού απέναντι στον Ισημερινό.

Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη και σύμφωνα με την ίδια πηγή υπάρχει και δεύτερος παίκτης που αγωνίζεται στο Μουντιάλ για τον οποίο υπάρχει προανακριτική διαδικασία για την εμπλοκή του σε κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού και χειραγώγησης παιχνιδιών.

sdna.gr 

 

Κατηγορίες

World Cup 2026

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Αιχμηρός Λεβέντης: «Συγχαρητήρια στον Αθλητικό Δικαστή για τις αποφάσεις-σκάνδαλο, “γρονθοκοπήστε” ελεύθερα»

ΑΕΛ

|

Category image

Οι ενδεκάδες στο Αγγλία-Κροατία: Χωρίς Σάκα η Αγγλία-Πέμπτο Μουντιάλ για Μόντριτς

World Cup 2026

|

Category image

Το ηρωικό Κονγκό… σόκαρε την «φλύαρη» Πορτογαλία!

World Cup 2026

|

Category image

O Σένσι είναι... αναντικατάστατος

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Έγραψε ιστορία ο Κριστιάνο Ρονάλντο: Γηραιότερος παίκτης που ξεκινά σε Μουντιάλ

World Cup 2026

|

Category image

Σεισμός: Παίκτης του Μουντιάλ στο επίκεντρο έρευνας για στημένα παιχνίδια!

World Cup 2026

|

Category image

Σοκ στο γαλλικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο προπονητής της Μπρεστ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

BINTEO: Το τραγούδι των Αργεντίνων που κάνει θραύση στο Μουντιάλ!

World Cup 2026

|

Category image

«No Scotland, No Party»: Oι Σκωτσέζοι έχουν τελειώσει όλες τις μπίρες στη Βοστώνη!

World Cup 2026

|

Category image

Ουζμπεκιστάν-Κολομβία: Η πρωτάρα κόντρα στους Λατίνους που έχουν την ταμπέλα του φαβορί

World Cup 2026

|

Category image

Ποινή αποκλεισμού σε Μπρούνο!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Όλες οι αποφάσεις του Αθλητικού Δικαστή για τον τελικό του κυπέλλου

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Δεν θα αργήσουν οι αφίξεις

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Πορτογαλία - Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό: Οι ενδεκάδες της αναμέτρησης

World Cup 2026

|

Category image

Μουντιάλ... πίτσας: Το κέρασμα του Λακρουά στους κατοίκους του χωριού του

World Cup 2026

|

Category image

Διαβαστε ακομη