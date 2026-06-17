Σεισμός: Παίκτης του Μουντιάλ στο επίκεντρο έρευνας για στημένα παιχνίδια!

Στο στόχαστρο των γαλλικών διωκτικών αρχών βρίσκεται ο 23χρονος επιθετικός της Ακτής Ελεφαντοστού Έλι Γουαχί, ο οποίος σύμφωνα με το Athletic συνελήφθη στις 29 Μαΐου ως ύποπτος για συμμετοχή σε κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού.

Ο φορ της Νις ερευνάται για την κίτρινη κάρτα που φέρεται να πήρε ηθελημένα στην αναμέτρηση της 17ης Μαΐου απέναντι στην Μετς και η οποία είχε πάρει αφύσικα μεγάλο στοιχηματικό ποντάρισμα.

Ο Ιβοριανός επιθετικός ανακρίθηκε από τις γαλλικές αρχές, αλλά προς το παρόν δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες εις βάρος του, κάτι που του επέτρεψε να ταξιδέψει στις ΗΠΑ και να παίξει μάλιστα στην πρεμιέρα της Ακτής Ελεφαντοστού απέναντι στον Ισημερινό.

Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη και σύμφωνα με την ίδια πηγή υπάρχει και δεύτερος παίκτης που αγωνίζεται στο Μουντιάλ για τον οποίο υπάρχει προανακριτική διαδικασία για την εμπλοκή του σε κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού και χειραγώγησης παιχνιδιών.

sdna.gr