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O Σένσι είναι... αναντικατάστατος

ΓΗΠΕΔΟ

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O Σένσι είναι... αναντικατάστατος

Oι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως δυνατά στο κόλπο για την απόκτησή του μπήκε η Λέφσκι Σόφιας

Συνηθίζουμε να λέμε πως «ουδείς αναντικατάστατος». Στην περίπτωση του Στέφανο Σένσι, είναι ίσως κάτι που δεν ισχύει αφού πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που έδειξε πέρσι με τη φανέλα της Ανόρθωσης, πως είναι σε άλλο επίπεδο και ξεδίπλωσε την ποιότητά του.

Από τον Ιανουάριο ηχούν οι σειρήνες και στην ομάδα της Αμμοχώστου δεν θέλουν να τον δουν να αποχωρεί, παρόλο που δεσμεύεται με συμβόλαιο. Oι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως δυνατά στο κόλπο για την απόκτησή του μπήκε η Λέφσκι Σόφιας. Μπορεί να υπάρξει οικονομικό αντίτιμο, όμως προέχει η δημιουργία μιας ομάδας που δεν θα κινδυνέψει όπως έγινε για μεγάλο χρονικό διάστημα της περσινής περιόδου.

Και ο Σένσι είναι μία μονάδα που δεν μπορεί να αντικατασταθεί λόγω του εμπάργκο μεταγραφών. Θα ήταν άλλα τα δεδομένα αν η «Κυρία» μπορούσε να κάνει μεταγραφές. Τώρα όμως ελπίζει πως ο Σένσι θα είναι μέλος του ρόστερ και τη νέα σεζόν.

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