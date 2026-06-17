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Το ηρωικό Κονγκό… σόκαρε την «φλύαρη» Πορτογαλία!

ΓΗΠΕΔΟ

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Το ηρωικό Κονγκό… σόκαρε την «φλύαρη» Πορτογαλία!

Άφαντος ο Κριστιάνο Ρονάλντο

Η Πορτογαλία παρουσίασε κακή εικόνα στην πρεμιέρα της στο Παγκόσμιο Κύπελλο και η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό κατάφερε να πάρει ιστορική ισοπαλία με 1-1, 53 χρόνια μετά την επιστροφή της σε τελική φάση Μουντιάλ!

Η Πορτογαλία πίεσε από τα φώτα λεπτά της αναμέτρησης τα καρέ του Κονγκό και κατάφερε μόλις στο 6ο λεπτό να ανοίξει το σκορ με ωραία κεφαλιά του Ζοάο Νέβες για το 1-0!

Οι Αφρικανοί προσπάθησαν να πάρουν μέτρα στο γήπεδο και στο 11' ο Γουισά με ωραίο σουτ εκτός περιοχής, λίγο έλειψε να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα των Πορτογάλων. Τρία λεπτά αργότερα ο πρώην φορ του Ολυμπιακού, Σεντρίκ Μπακαμπού, έπιασε σουτ εκτός περιοχής, όμως η μπάλα κόντραρε και έφυγε κόρνερ για τους τυπικά φιλοξενούμενους.

Η Πορτογαλία ανέβασε την απόδοσή της και είχε διπλή ευκαιρία στο 18' με τους Μέντες και Φερνάντες να μην μπορούν να βρουν δίχτυα. Στη συνέχεια ο ρυθμός του αγώνα έπεσε αισθητά, με τις δύο ομάδες να μην μπορούν να δημιουργήσουν ευκαιρίες για γκολ. Το Κονγκό στο 33' βγήκε στην επίθεση και με σουτ του Καγιέμπε, απείλησε την εστία του Κόστα.

Η Πορτογαλία διαχειριζόταν το υπέρ της προβάδισμα και είχε την κατοχή της μπάλας, ενώ το Κονγκό προσπαθούσε να... χτυπήσει κυρίως στην αντεπίθεση και με μακρινά σουτ εκτός περιοχής. Στο 90+4΄ ο Μουτουσαμί του Ατρόμητου έκανε το πλασέ, αλλά η μπάλα κατέληξε κόρνερ.

Το Κονγκό κατάφερε να ισοφαρίσει σε 1-1 στο 45+5' με καρφωτή κεφαλιά του Γουισά, μετά από ωραία σέντρα του άλλοτε μπακ του Ολυμπιακού, Αρτούρ Μαζουακού και ταυτόχρονα έγραψε ιστορία! Αυτό ήταν το πρώτο γκολ στην ιστορία της χώρας σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου και στις κερκίδες επικράτησε πανδαιμόνιο!

Η Πορτογαλία ξεκίνησε δυνατά στο δεύτερο μέρος και στο 55' κατάφερε να βρει δίχτυα με γυριστό του Κανσέλο, αλλά το τέρμα δεν μέτρησε για οφσάιντ στον ακραίο μπακ της Μπαρτσελόνα. Στη συνέχεια και όσο περνούσε η ώρα, η ομάδα του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ ήλεγχε την επαφή της αναμέτρησης, χωρίς ωστόσο να δημιουργήσει κλασική ευκαιρία για γκολ.

Οι Κονγκολέζοι από πλευράς τους στέκονταν αξιοπρεπέστατα στον αγωνιστικό χώρο και προσπαθούσαν να κάνουν την... ζημιά στην αντεπίθεση. Στο 63' ο Καπουεντί με κεφαλιά δεν κατάφερες να βρει εστία για τους Αφρικανούς.

Ο... άφαντος Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε την «εμφάνιση» του στο 68', μετά από ωραία συνεργασία των Πορτογάλων και τελείωμα του άσου της Αλ Νασρ που έφυγε λίγο άουτ. Έξι λεπτά αργότερα, ο Ρονάλντο και είχε νέα καλή στιγμή για να βρει δίχτυα, αλλά ήταν ξανά άστοχος. Το Κονγκό έφυγε ωραία στην αντεπίθεση στο 77', με τον Μπακαμπού να στέλνει ψηλά άουτ τη μπάλα από πλεονεκτική θέση για γκολ.

Η Πορτογαλία δεν μπορούσε να δημιουργήσει σημαντικές ευκαιρίες για να βρει γκολ - νίκης, απέναντι σε μια ομάδα με εξαιρετική αμυντική λειτουργία. Στο 88' ο Γκονζάλο Ράμος με επικίνδυνο γύρισμα από τα αριστερά, απείλησε για τους τυπικά γηπεδούχους. Ο Μπρούνο Φερνάντες με ωραίο σουτ στο 90', έφτασε μια... ανάσα από το 2-1 για την Πορτογαλία, όμως η μπάλα έφυγε ελάχιστα άουτ.

Πορτογαλία: Ντιόγκο Κόστα, Αραούχο, Βέιγκα, Κανσέλο, Νούνο Μέντες, Μπερνάρντο Σίλβα, Μπρούνο Φερνάντες, Ζοάο Νέβες, Βιτίνια, Πέδρο Νέτο, Κριστιάνο Ρονάλντο.

Κονγκό: Εμπασί, Γουάν-Μπισάκα, Καπουάντι, Τουανζέμπε, Εμπεμπά, Μαζουακού, Μουκάου, Μουτουσαμί, Καγέμπε, Βισά, Μπακαμπού.

sdna.gr 

 

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