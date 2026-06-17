Έγραψε ιστορία ο Κριστιάνο Ρονάλντο: Γηραιότερος παίκτης που ξεκινά σε Μουντιάλ
ΓΗΠΕΔΟ
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Ο Κριστιάνο Ρονάλντο κατέκτησε μια ακόμη πρωτιά, με την παρουσία του στην ενδεκάδα του αγώνα της Πορτογαλίας με το Κονγκό για το Μουντιάλ.
Ένα ακόμη «παράσημο» για τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ ήταν στην ενδεκάδα της εθνικής του ομάδας στην πρεμιέρα της για το Μουντιάλ απέναντι στο Κονγκό.
Έτσι, σε ηλικία 41 ετών και 132 ημερών έγινε ο γηραιότερος παίκτης (πλην τερματοφυλάκων) που ξεκινά σε αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο CR7 κατέρριψε την επίδοση του Ατίμπα Χάτχινσον, ο οποίος ήταν 39 ετών και 292 ημερών, όταν ο Καναδάς αντιμετώπισε την Κροατία στο Μουντιάλ του Κατάρ το 2022.
Το ρεκόρ, πάντως, ανήκει στον Ροζέ Μιλά, ο οποίος ήταν 42 ετών και 39 ημερών όταν αντιμετώπισε με το Καμερούν την Ρωσία στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1994, ωστόσο ο Αφρικανός επιθετικός είχε περάσει στο ματς ως αλλαγή.
sport-fm.gr