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Οι ενδεκάδες στο Αγγλία-Κροατία: Χωρίς Σάκα η Αγγλία-Πέμπτο Μουντιάλ για Μόντριτς

ΓΗΠΕΔΟ

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Οι ενδεκάδες στο Αγγλία-Κροατία: Χωρίς Σάκα η Αγγλία-Πέμπτο Μουντιάλ για Μόντριτς

Δείτε πώς παρατάσσονται Αγγλία και Κροατία στο ντέρμπι του δωδέκατου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Αγγλία και Κροατία αναμετρώνται στο Ντάλας στο ντέρμπι του δωδέκατου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Τόμας Τούχελ εμπιστεύτηκε για τα «τρία λιοντάρια» την ομάδα που παρέταξε και στο φιλικό με την Κόστα Ρίκα, διατηρώντας τον Μαντουέκε αντί του Σάκα στο δεξί άκρο της επίθεσης.

Στον αντίπαλο, ο Ζλάτκο Ντάλιτς φυσικά και χρησιμοποιεί τον Λούκα Μόντριτς, που θα λάβει μέρος στο πέμπτο Μουντιάλ της καριέρας του.

Αναλυτικά οι ενδεκάδες:

Αγγλία (Τούχελ, 4-2-3-1): Πίκφορντ-Τζέιμς, Στόουνς, Κόνσα, Ο’ Ράιλι-Ράις, Άντερσον-Μαντουέκε, Μπέλιγχαμ, Γκόρντον-Κέιν.

Κροατία (Ντάλιτς, 3-4-2-1): Λιβάκοβιτς-Σούταλο, Βούσκοβιτς, Γκβάρντιολ-Πέρισιτς, Κόβατσιτς, Μόντριτς, Στάνισιτς-Μπατούρινα, Σούτσιτς-Μούσα.

sport-fm.gr 

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