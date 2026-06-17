Στην ΠΑΕΕΚ ο Πασχαλίδης

Η ΠΑΕΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Αλέξανδρου Πασχαλίδη...

Η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕΕΚ Κερύνειας Ποδόσφαιρο ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον Αλέξανδρο Πασχαλίδη.

Ο 24χρονος ποδοσφαιριστής αγωνίζεται κυρίως ως επιθετικός, ενώ μπορεί να προσφέρει λύσεις και σαν εξτρέμ. Γεννημένος στη Λευκωσία, πέρασε από τις ακαδημίες της Arsenal Elite Academy και της Novara στην Ιταλία, ενώ την περσινή αγωνιστική περίοδο αγωνίστηκε στην Ομόνοια 29ης Μαΐου όπου πέτυχε την άνοδο της ομάδας στην πρώτη κατηγορία.

Καλωσορίζουμε τον Αλέξανδρο στην οικογένεια της ΠΑΕΕΚ Κερύνειας και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία.