«No Scotland, No Party»: Oι Σκωτσέζοι έχουν τελειώσει όλες τις μπίρες στη Βοστώνη!

«Even if we don't win, we'll boogie on in Boston», τραγουδούν οι φίλοι της Σκωτίας από την ημέρα της κλήρωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, με την νίκη επί της Αϊτής με 1-0 να έχει αναπτερώσει ακόμα περισσότερο το ηθικό των χιλιάδων φίλων της ομάδας του Στιβ Κλαρκ που βρίσκεται στις ΗΠΑ για τη μεγαλύτερη διοργάνωση εθνικών ομάδων.

Ο παραπάνω στίχος του τραγουδιού του Νικ Μόργκαν, το οποίο κυκλοφόρησε το 2024, και επανακυκλοφόρησε με... πειραγμένους στίχους μερικές ημέρες πριν την έναρξη του Μουντιάλ, αποδείχθηκε προφητικός, μιας και όπως αναφέρουν ιδιοκτήτες μπαρ και κέντρων διασκέδασης στη Βοστώνη, οι Σκωτσέζοι έχουν... τελειώσει τις μπίρες στα καταστήματά τους.

O Mπίλι ΝτεΚάιν δήλωσε στο «NBC» ότι το μαγαζί της στη Βοστώνη έμεινε χωρίς την μπίρα το περασμένο Σαββατοκύριακο, επειδή οι Σκωτσέζοι φίλαθλοι την «ήπιαν μέχρι τέλους».

Από την Πέμπτη έως την Κυριακή, ανέφερε ότι η γνωστή ως «tartan army» κατανάλωσε τέσσερις φορές περισσότερη Boston Lager σε σχέση με το πόσο που συνήθως πωλείται σε μια τυπική τετραήμερη περίοδο διακοπών, όπως η 4η Ιουλίου.Πάντως, η Σαμ και το μπαρ της δεν είναι τα μόνα... θύματα της «εξέγερσης» των Βρετανών στην Βόρεια Αμερική, συγκεκριμένα, μιλώντας στο ίδιο Μέσο, ο ιδιοκτήτης του «Hennesey's bar», τόνισε πως η κατανάλωση ξεπέρασε ακόμα και την ημέρα του Αγίου Πατρικίου.

Σύμφωνα με τα βρετανικά Μέσα Ενημέρωσης, πάνω από 20.000 Σκωτσέζοι βρίσκονται αυτή την στιγμή στη Μασαχουσέτη για τα πρώτα δύο ματς της φάσης των ομίλων, μιας και πέραν της Αϊτής, το σύνολο του Κλαρκ θα αντιμετωπίσει στη Βοστώνη και το Μαρόκο τα ξημερώματα του Σαββάτου (20/06, 01:00).

Έπειτα θα μεταβούν στη Φλόριντα και το Μαϊάμι για το τελευταίο παιχνίδι απέναντι στη Βραζιλία, την Πέμπτη (25/06, 01:00). Πέρα από τα ποδοσφαιρικά γήπεδα, οι ενθουσιώδεις φίλαθλοι έχουν αγκαλιάσει την αμερικανική κουλτούρα, συμπεριλαμβανομένης μιας επίσκεψης στο «Φένγουεϊ Παρκ» για να παρακολουθήσουν έναν αγώνα των Μπόστον Ρεντ Σοξ.

Παράλληλα, οι... μεθυσμένοι, όχι μόνο από χαρά, Σκωτσέζοι φαίνεται πως έχουν και άριστες σχέσεις με τους κατοίκους της Βοστώνης, αλλά και την αστυνομία της, με ένα βίντεο να γίνεται viral, όπου ένας αστυνομικός προσπαθεί να κάνει μερικά «γκελάκια», με τον κόσμο να τον επευφημεί, ενώ γνωστή έγινε η ιστορία με μια σερβιτόρα, η οποία έλαβε τιπ αξίας περίπου 950 δολαρίων, στα οποία δεν υπολογίζεται το λεγόμενο server tips που είναι ξεχωριστό κομμάτι και υπολογίζεται μαζί με τον μισθό.

Μένει να δούμε μόνο μέχρι που θα φτάσει η εθνική ομάδα της Σκωτίας, και αν θα έχουν την ευκαιρία οι φίλοι της να... τελειώσουν τις μπίρες και σε άλλα μέρη των ΗΠΑ, αλλά και του Μεξικού και του Καναδά, με παιχνίδια έως την φάση των «16» να έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν στις δύο χώρες.

Scotland fans have marked their territory by sticking a cone on the entrance of the iconic Cheers bar 🇺🇸



For the Tartan Army, Boston truly is a place where everybody knows their name 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿



𝘐𝘯 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘯𝘦𝘳𝘴𝘩𝘪𝘱 𝘸𝘪𝘵𝘩 @SPARScotland



𝘝𝘐𝘋𝘌𝘖: 𝘕𝘦𝘸𝘴𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵 pic.twitter.com/4RZ3qw6xWv — The Herald (@heraldscotland) June 16, 2026

Listen to the Scotland fans at Fenway Park 🔊🤯 pic.twitter.com/nmX18F5icG — MLB (@MLB) June 16, 2026

athletiko.gr