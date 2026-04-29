Kυπελλούχος στην παράταση ο Ερμής!

O Ερμής πανηγυρίζει την κατάκτηση του Κυπέλλου Coca - Cola Μικρών Κατηγοριών αγωνιστικής περιόδου 2025 – 2026, κερδίζοντας στον τελικό της διοργάνωσης με 2-1 στην παράταση τον ΠΟ Ορμήδειας.

Η ομάδα της Αραδίππου, αν και έχασε μέχρι το 83’, μετά την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Κημήτρη στο 38’, κατάφερε να ισοφαρίσει λίγο πριν από το τέλος της κανονικής διάρκειας με αυτογκόλ του Παπακωνσταντίνου και εν τέλει να πάρει τον τίτλο στην παράταση.

Συγκεκριμένα, στο έκτο λεπτό της ημίωρης παράτασης ο Σπόντα επιχείρησε σουτ, το οποίο βρήκε και στον Κουσιουμή και κατέληξε στα δίχτυα, για να διαμορφώσει τελικό 3-1 που ήταν και το τελικό αποτέλσμα.

Η πορεία προς τον τίτλο

Στην πορεία προς τον τίτλο και πριν βρεθεί στον τελικό απέναντι στον ΠΟ Ορμήδειας, ο Ερμής είχε αποκλείσει στις δύο πρώτες φάσεις την Αλκή και τον Άτλα Αγλαντζιάς, αμφότερες εκτός έδρας με το ίδιο σκορ (0-2), ενώ στην προημιτελική φάση επιβλήθηκε της Ομόνοιας Ψευδάς (2-1).

Στα ημιτελικά τέθηκε αντιμέτωπος με την ΑΕΚ Κελλιών, από την οποία έχασε το πρώτο παιχνίδι με 1-0, για να κάνει ανατροπή στον δεύτερο αγώνα κερδίζοντας 2-0.