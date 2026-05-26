ΦΩΤΟ: Κορυφαίος ο Π. Ανδρέου - Όλες οι βραβεύσεις

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία της η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου.

Πραγματοποιήθηκε απόψε στο ξενοδοχείο The Landmark στη Λευκωσία η κορυφαία γιορτή του ποδοσφαίρου.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία της η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης Κωνσταντίνος Φυτιρής, ο Δήμαρχος Λευκωσίας Χαράλαμπος Προύντζος, η βουλεύτρια Χριστάνα Ερωτοκρίτου, οι Βουλευτές Δήμος Γεωργιάδης , Ανδρέας Πασιουρτίδης και Ανδρέας Παπαχαραλάμπους, ο Πρόεδρος του ΚΟΑ και ο Πρόεδρος της ΚΟΕ.

Στις ετήσιες βραβεύσεις της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, όπως κάθε χρόνο, τιμήθηκαν οι πρωταγωνιστές τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο.

Την αναβαθμισμένη εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους τρεις θρύλοι του Ελληνικού ποδοσφαίρου. Οι Αντώνης Νικοπολίδης, Άγγελος Μπασινάς και Κώστας Κατσουράνης έδωσαν ακόμη μεγαλύτερη λάμψη στη γιορτή των κορυφαίων του ποδοσφαίρου μας.

Αναλυτικά οι βραβεύσεις της ποδοσφαιρικής περιόδου 2025-2026:

Η ομάδα με την μεγαλύτερη συνεισφορά στην Εθνική Κ-17: Απόλλων

Η ομάδα με την μεγαλύτερη συνεισφορά στην Εθνική Νεανίδων Κ-19: Ομόνοια Λευκωσίας

Η ομάδα με την μεγαλύτερη συνεισφορά στην Εθνική Νέων Κ-19: Ομόνοια Λευκωσίας

Η ομάδα με την μεγαλύτερη συνεισφορά στην Εθνική Ελπίδων: ΑΠΟΕΛ

Πρωταθλητής Γ' Κατηγορία: Αναγέννηση Δερύνειας

Πρώτος σκόρερ Β’ Κατηγορίας: Αμπρί (Ομόνοια 29Μ)

Πρωταθλήτρια Β' Κατηγορίας: Νέα Σαλαμίνα

Καλύτερος ποδοσφαιριστής Πρωταθλήματος Futsal: Κωνσταντίνος Κουλουμπρής (ΑΠΟΕΛ)

Πρωταθλήτρια ομάδα Futsal: ΑΠΟΕΛ

Εθνική Ενόπλων: Για την πρόκριση της στην τελική φάση του Παγκοσμίου Στρατιωτικού Κυπέλλου 2027

Υπουργείο Υγείας: Για τη συνεργασία του με την ΚΟΠ με διοργάνωση σεμιναρίων πρώτων βοηθών σε εκατοντάδες προπονητές Grassroots με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας των παιδιών

Καλύτερη ποδοσφαιρίστρια Πρωταθλήματος Γυναικών: Φιλίππα Σάββα (Apollon Ladies)

Πρωταθλήτρια Γυναικών: Apollon Ladies

Κορυφαίοι βοηθοί διαιτητές Cyprus League by Stoiximan: Στέφανος Αναστασίου, Ηρακλής Κωμοδρόμος

Κορυφαίος διαιτητής Cyprus League by Stoiximan: Κωνσταντίνος Φελλάς

Για την ευρωπαϊκή τους πορεία: Πάφος FC, ΑΕΚ Λάρνακας, Ομόνοια Λευκωσίας

Καλύτερος νέος ποδοσφαιριστής Cyprus League by Stoiximan: Παναγιώτης Ανδρέου (Ομόνοια Λευκωσίας)

Πρώτος σκόρερ Cyprus League by Stoiximan: Ράιαν Μαέ (Ομόνοια Λευκωσίας)

Καλύτερος ποδοσφαιριστής Cyprus League by Stoiximan: Ράιαν Μαέ (Ομόνοια Λευκωσίας)

Καλύτερος προπονητής Cyprus League by Stoiximan: Χένιγκ Μπεργκ (Ομόνοια Λευκωσίας)

Cyprus League by Stoiximan: Η Ομόνοια Λευκωσίας  για την κατάκτηση του τίτλου

Βραβεύτηκαν επίσης οι πρωταθλητές Ευρώπης 2004 με την Εθνική Ελλάδας Άγγελος Μπασινάς, Αντώνης Νικοπολίδης και Κώστας Κατσουράνης.

Ειδική τιμητική διάκριση απονεμήθηκε στο Γενικό Διευθυντή της ΚΟΠ Ανθούλη Μυλωνά για τα 25 χρόνια προσφοράς του στην Ομοσπονδία και στο ποδόσφαιρο.

 



























 

Ετήσια Γιορτή Βραβεύσεων ΚΟΠ: Η ομιλία του Προέδρου Χάρη Λοϊζίδη

Ο χαιρετισμός του Προέδρου της Δημοκρατίας από τον Πρόεδρο του ΚΟΑ

Τα πήρε όλα και έφυγε η Ομόνοια!

Κορυφαίος ο Μπεργκ!

Νέος «βασιλιάς» ο Μαέ!

Ανατριχίλα για τους πρωταθλητές Ευρώπης!

ΦΩΤΟ: Κορυφαίος ο Π. Ανδρέου - Όλες οι βραβεύσεις

Έρχονται αυτεπάγγελτες ποινικές διώξεις για Μαρινάκη-Δημητριάδη

Κορυφαία για 3η συνεχόμενη χρονιά η Φιλίππα Σάββα

Γκουαρδιόλα: «Δεν υπάρχει λόγος που φεύγω - Τίποτα δεν είναι αιώνιο, η αγάπη μου για τη Σίτι όμως είναι»

«Κοντά σε συμφωνία Ρεάλ Μαδρίτης και Ρούντιγκερ για επέκταση συμβολαίου»

Το πλάνο σωτηρίας και η γενική συνέλευση

ΦΩΤΟ: Η μεγάλη γιορτή της ΚΟΠ και του κυπριακού ποδοσφαίρου

Ρέτσος: «Κάνουμε ένα βήμα μπροστά κάθε χρόνο στην Ευρώπη»

Εύκολα τα φαβορί στον 2ο γύρο του Roland Garros

