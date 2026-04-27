Σε ρυθμούς τελικού Κυπέλλου Coca – Cola Μικρών Κατηγοριών

Αντίστροφη μέτρηση για τη διεξαγωγή του τελικού Κυπέλλου Coca - Cola Μικρών Κατηγοριών αγωνιστικής περιόδου 2025 – 2026.

Το τρόπαιο θα διεκδικήσουν ο Ποδοσφαιρικός Όμιλος Ορμήδειας και ο Ερμής Αραδίππου, που κατάφεραν να εξασφαλίσουν συμμετοχή για πρώτη φορά στον τελικό των Μικρών μας Κατηγοριών.

Ο τελικός θα διεξαχθεί την Τετάρτη 29 Απριλίου και ώρα 20:00 στο Στάδιο του Εθνικού Άχνας. Μετάδοση του αγώνα από τη Cytavision.

Ο φετινός τελικός θα είναι ο 16ος στην ιστορία του θεσμού που καθιερώθηκε από την περίοδο 2008 – 2009, που και τότε φιλοξενήθηκε στο Δασάκι.

Μια διοργάνωση που από την πρώτη στιγμή μετατράπηκε σε γιορτή των ομάδων που συμμετέχουν στις μικρότερες μας κατηγορίες και μέχρι τώρα το τρόπαιο κατέκτησαν δεκατέσσερις διαφορετικές ομάδες.

Ο ΠΟ Ορμήδειας για να εξασφαλίσει πρόκριση στον τελικό απέκλεισε τις ακόλουθες ομάδες:

Α’ Φάση: Εθνικός Άσσιας – ΠΟ Ορμήδειας…1-2

Β’ Φάση: ΠΟ Ορμήδειας – ΑΕΚ Κουκλιών FC…3-0

Προημιτελική Φάση: ΠΟ Ορμήδειας – Ανόρθωση Μουτταγιάκας…3-1

Ημιτελική Φάση:

Πρώτος αγώνας: ΠΟ Ορμήδειας – ΘΟΪ Λακατάμιας…3-1

Επαναληπτικός: ΘΟΪ Λακατάμιας – ΠΟ Ορμήδειας…0-1

Ο Ερμής Αραδίππου προκρίθηκε στον τελικό με τα ακόλουθα αποτελέσματα:

Α’ Φάση: Αλκή – Ερμής…..0-2

Β’ Φάση: Άτλας Αγλαντζιάς – Ερμής….0-2

Προημιτελική Φάση: Ερμής – Ομόνοια Ψευδά…2-1

Ημιτελική Φάση:

Πρώτος αγώνας: ΑΕΚ Κελλιών – Ερμής….1-0

Επαναληπτικός: Ερμής – ΑΕΚ Κελλιών…2-0

 

