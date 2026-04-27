ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κωνσταντίνου: «Δίκαιη η επικράτηση της Ομόνοιας, δεν έκανε κάτι ο Κυριακίδης»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Κωνσταντίνου: «Δίκαιη η επικράτηση της Ομόνοιας, δεν έκανε κάτι ο Κυριακίδης»

Ο εκπρόσωπος τύπου του Απόλλωνα παραχώρησε δηλώσεις στον ΣΠΟΡ ΦΜ 95.0

Ο Φανούριος Κωνσταντίνου αναφέρθηκε στην ήττα από την Ομόνοια , τον επαναληπτικό του κυπέλλου με τον ΑΠΟΕΛ και άλλα... 

Αναλυτικά: 

Για την ήττα με τον Απόλλωνα: «Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι στην επίδοξη πρωταθλήτρια και κάναμε αρκετές αλλαγές, σχεδόν όλη η βασική εντεκάδα ήταν εκτός. Θέλαμε να δώσουμε ανάσες και χρόνο ξεκούρασης γιατί είχαν αρκετά παιχνίδια στα πόδια τους αυτό το τετράμηνων. Με βάση αυτά τα δεδομένα η ομάδα στάθηκε πολύ καλά, ίσως το πιο δίκαιο αποτέλεσμα να ήταν η ισοπαλία αλλά απ’ την στιγμή που η Ομόνοια σκόραρε τρία γκολ πήρε μία δίκαιη επικράτηση. Η φιλοξενία μας νομίζω ήταν καλή και στον κόσμο και στους ανθρώπους της Ομόνοιας και τώρα γυρίζουμε σελίδα».

Για το ματς με ΑΠΟΕΛ: «Πάμε στο παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ, είναι μονής επιλογής, ο μοναδικός στόχος είναι να προκριθούμε. Ο Κβίντα θα είναι κανονικά στην αποστολή και ο Μάρκες θα είναι κάνει κανονικά προπόνηση. Τους άλλους παίκτες θα τους δούμε μέχρι την Τετάρτη, περισσότερες πιθανότητες έχει ο Λιούμπιτς. Όταν έχεις περισσότερες επιλογές είναι καλύτερο, όμως με όποιους παίκτες έχουμε θα πάμε να κερδίσουμε. Προετοιμαζόμαστε περισσότερο ψυχολογικά γιατί αγωνιστικά ο Απόλλωνας στέκεται καλά. Θα έχουμε τον κόσμο δίπλα μας, έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια την Παρασκευή το μεσημέρι».

Για το αν είπε όντως ο κ. Λοσάδα για τον Κυριακίδη ότι έκανε άσκοπες καθυστερήσεις: «Όχι. Ο κ. Λοσάδα δεν το είπε έτσι ακριβώς όπως διατυπώθηκε, δεν εννοούσε ότι ο Κυριακίδης έκανε άσκοπες καθυστερήσεις. Ο τερματοφύλακας της Ομόνοιας δεν έκανε κάτι. Κάποιοι δυστυχώς παίρνουν οξυγόνο από τέτοια πράγματα, να διαστρεβλώνουν τα λόγια κάποιων».

Για τη διαιτησία: «Σίγουρα χρειάζονται καλοί διαιτητές. Χθες για να είμαι ειλικρινής δεν είδα ακριβώς τι έγινε στον Κουλιμπαλί. Υπήρχε μία κίτρινη που μπορούσε να αποφύγει για την Ομόνοια. Στο πέναλτι πήγε και το διόρθωσε στο VAR».

«Υπάρχουν ακόμη 5 αγωνιστικές, έχουμε δύο ματς εκτός με ΑΕΚ και Ομόνοια και τρία εντός, είναι μακρύς ο δρόμος και για αυτό βλέπουμε το ματς με το ΑΠΟΕΛ, για μας είναι το πιο σημαντικό ματς της τετραετίας και είναι μονής επιλογής. Ο κ. Λοσάδα είπε στους παίκτες στα αποδυτήρια μετά το ματς πάμε για ένα παιχνίδι μονής επιλογής σαν να είναι νοκ-άουτ για να προκριθούμε».

 

 

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΛΛΩΝ

Tags

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣΑΠΟΛΛΩΝ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

