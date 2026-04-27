«Πόρτα» Φαριόλι στην Τσέλσι!

Τέλος στην φημολογία και… πίστη στην Πόρτο από τον Φραντσέσκο Φαριόλι!

Η απόλυση του Λίαμ Ρόζενιορ από τον πάγκο της Τσέλσι έφερε στο προσκήνιο τις τελευταίες ημέρες, ως πιθανό διάδοχο, μεταξύ άλλων και τον Ιταλό προπονητή της Πόρτο.

Ωστόσο, ο ίδιος ο Φαριόλι φρόντισε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους, ξεκαθαρίζοντας πως δεν προτίθεται να αποτελέσει τον αντικαταστάτη του υπηρεσιακού τεχνικού των «μπλε», Κάλουμ ΜακΦάρλαν, ο οποίος δεν πρόκειται να «μονιμοποιηθεί» στον πάγκο τους.

«Είμαι ο προπονητής της Πόρτο και είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Μπορώ να εγγυηθώ στους οπαδούς της Πόρτο ότι, ακόμη και εάν δεχθώ μια ελκυστική πρόταση από την Τσέλσι, θα παραμείνω στην Πόρτο. Ναι, σίγουρα», ήταν τα χαρακτηριστικά λόγια του 36χρονου κόουτς.