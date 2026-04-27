Επεκτείνει το συμβόλαιό του με την Μπάγερν ο 40χρονος Νόιερ!

Ο τερματοφύλακας και αρχηγός της Μπάγερν Μάνουελ Νόιερ, υπέγραψε το Φεβρουάριο του 2025 την επέκταση συμβολαίου που θα τον κρατήσει στην «Allianz Arena» μέχρι τον προσεχή Ιούνιο και έχει αποφασίσει να μην αποσυρθεί από τα γήπεδα και να παίξει για μια ακόμη σεζόν, ανανεώνοντας το συμβόλαιο του μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα του Μονάχου «Abendzeitung» ο 40χρονος τερματοφύλακας έχει ήδη συμφωνήσει με τη διοίκηση της πρωταθλήτριας Γερμανίας να επεκτείνει το συμβόλαιο του για έναν ακόμη χρόνο και στο τέλος της επόμενης σεζόν ν' αποσυρθεί από τα γήπεδα, έχοντας πρόταση ν' αναλάβει μετά διοικητικό ρόλο στο σύλλογο.

Να σημειωθεί πως υπέρ της παραμονής του βετεράνου γκολκίπερ τάχθηκε πρόσφατα και ο επίτιμος πρόεδρος της πρωταθλήτριας Γερμανίας, Ούλι Χένες. Μεταγράφηκε στην Μπάγερν από τη Σάλκε το 2011 και η φετινή σεζόν είναι η 15η σεζόν του στην Μπάγερν, με τον βετεράνο τερματοφύλακα να έχει κατακτήσει 13 φορές την Bundesliga, πέντε κύπελλα Γερμανίας και έξι Super Cup.

Μπορεί ο θρυλικός τερματοφύλακας της ομάδας του Μονάχου και της εθνικής ομάδας, Ολιβερ Καν, να διαφώνησε με την επιλογή του Νόιερ να παραμείνει στα γήπεδα, αλλά αυτός έχει αποφασίσει να παίξει και τη σεζόν 2026/27, όπως σχετικά υποστηρίζει το σχετικό ρεπορτάζ.

Να σημειωθεί πως ο Νόιερ θα λάβει φέτος περίπου 25 εκατ. ευρώ και είναι ο δεύτερος πιο καλά αμειβόμενος παίκτης της ομάδας του Μονάχου, πίσω μόνο από τον Χάρι Κέιν, που λαμβάνει το χρόνο περίπου 30 εκατ. ευρώ (!), ενώ τρίτος στη σχετική λίστα είναι ο Τζόσουα Κίμιχ, με 23 εκατ. ευρώ, και τέταρτος ο Τζαμάλ Μουσιάλα με 22 εκατ. ευρώ.