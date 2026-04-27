Ιταλική ομάδα «φλερτάρει» τον Νίκολα Παναγιώτου

«Ιταλικές» σειρήνες ηχούν για τον Παναγιώτου

Η ιστοσελίδα rudygaletti.substack.com γράφει για έντονο ενδιαφέρον της ιταλικής Πίζα για τον διεθνή κεντρικό αμυντικό της Ομόνοιας...

Αυτό που τονίζεται είναι πως ήδη η Πίζα έχει εκφράσει το ενδιαφέρον της για την απόκτηση του Νικόλα Παναγιώτου ο οποίος αποτελεί έναν από τους κορυφαίους κεντρικούς αμυντικούς της φετινής σεζόν. 

Μάλιστα, προσθέτουν πως το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται μόνο σε ιταλικές ομάδες, μιας και άλλοι σύλλογοι από Πολωνία μεριά, τον παρακολοθούν εδώ και μήνες. 

Αναλυτικά όσα γράφουν: 

«Το ενδιαφέρον για τον Νικόλα Παναγιώτου αυξάνεται, με την Πίζα και άλλες ομάδες της Serie A να έχουν πρόσφατα συλλέξει νέες πληροφορίες για την κατάσταση του αμυντικού ενόψει της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου.

Ο 25χρονος κεντρικός αμυντικός, που αγωνίζεται αυτή τη στιγμή στην Ομόνοια Λευκωσίας, έχει υπάρξει ένας από τους κορυφαίους παίκτες της φετινής σεζόν. Παρά το ότι είναι αμυντικός, έχει συνεισφέρει με 3 γκολ και 2 ασίστ, δείχνοντας την ικανότητά του να επηρεάζει το παιχνίδι και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Το συμβόλαιό του έχει διάρκεια μέχρι το 2027, όμως μια αποχώρηση στο επόμενο μεταγραφικό παράθυρο φαίνεται πλέον όλο και πιο πιθανή.

Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται στην Ιταλία. Κορυφαίοι σύλλογοι της Πολωνίας παρακολουθούν τον Παναγιώτου εδώ και μήνες, όπως είχε ήδη αναφερθεί από τον Ιανουάριο, επιβεβαιώνοντας ότι οι σταθερά καλές εμφανίσεις του τον έχουν φέρει στο ευρωπαϊκό προσκήνιο.

Η Ομόνοια, από την πλευρά της, είναι ανοιχτή στο ενδεχόμενο πώλησης του παίκτη, γνωρίζοντας ότι αυτή ίσως είναι η κατάλληλη στιγμή για να αξιοποιήσει την αξία του μετά από μια δυνατή σεζόν.

Με 22 συμμετοχές στην εθνική Κύπρου, ο Παναγιώτου προσφέρει εμπειρία, ηγετικά χαρακτηριστικά και ευελιξία, στοιχεία που τον καθιστούν ελκυστική επιλογή για ομάδες που θέλουν να ενισχύσουν την αμυντική τους γραμμή.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν προχωρημένες διαπραγματεύσεις, όμως με πολλές ομάδες να έχουν ενημερωθεί και να παρακολουθούν την περίπτωσή του, αναμένονται σύντομα πιο συγκεκριμένες εξελίξεις».

 

 

