Οι λεπτομέρειες για τα εισιτήρια του αγώνα με τον Άρη

Ανακοίνωση από την Ομόνοια σε σχέση με τα εισιτήρια του αγώνα με τον Άρη που είναι προγραμμαστισμένος για το επόμενο Σάββατο: στο ΓΣΠ:

Από τη Δευτέρα 27 Απριλίου, στις 14:00, διατίθενται τα εισιτήρια του αγώνα με τον Άρη Λεμεσού, που θα διεξαχθεί το Σάββατο, στις 2 Μαΐου στις 19:00, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Β’ Φάσης του πρωταθλήματος.

Διάθεση Εισιτήριων

Ισχύει η ταξιθέτηση των εισιτηρίων του αγώνα και των εισιτηρίων διαρκείας.Τα σημεία πώλησης των εισιτηρίων

Green Boutique Νήσου (Λεωφόρος Λεμεσού 241, Νήσου, 2571) – Τηλ: 22104848.

Green Boutique Παπανικολή (οδός Παπανικολή 5) – Τηλ: 22104848.

Green Boutique Λεμεσού (Αγίας Σοφίας 50, 3065 Κάτω Πολεμίδια) – Τηλ: 25020613.

Online Ticketing: https://tickets.stadium-360.net/omonoia

Ωράριο λειτουργίας σημείων διάθεσης εισιτηρίων

Green Boutique Παπανικολή και Νήσου

Τρίτη 14:00 – 18:00

Τετάρτη 09:00 – 14:00

Πέμπτη 09:00 – 13:00 και 14:00 – 18:00

Σάββατο 09:00 – 13:00

Green Boutique Λεμεσού

Τρίτη με Πέμπτη 15:00 – 19:00

Online Ticketing:

Τρίτη από τις 10:00 μέχρι το Σάββατο η ώρα 19:45

Ταμεία Γ.Σ.Π:

Σάββατο 02/05 ημέρα αγώνα | 17:00 – 19:00

Τρόποι Πληρωρμής

Green Boutique Παπανικολή, Νήσου, Λεμεσού και Ταμεία ΓΣΠ: Μετρητά, πιστωτική και χρεωστική κάρτα.

Online Ticketing: Πιστωτική και χρεωστική κάρτα.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία για να μπορεί ο φίλαθλος να προμηθευτεί εισιτήριο και να εισέρχεται σε στάδια που διεξάγονται αγώνες πρώτης κατηγορίας, θα πρέπει απαραιτήτως να έχει εκδώσει Κάρτα Φιλάθλου, την οποία υποχρεούται να επιδεικνύει κατά την είσοδό του στο στάδιο και κατά την αγορά του εισιτηρίου.

*Οι κάτοχοι Εισιτήριου Διαρκείας που θα παρευρεθούν στον αγώνα θα επιβραβευθούν με 10 βαθμούς.

*Οι κάτοχοι εισιτηρίου αγώνα που θα παρευρεθούν στον αγώνα και έχουν λογαριασμό στο σύστημα των εισιτηρίων θα επιβραβευθούν με 5 βαθμούς.

Οι τιμές των εισιτηρίων είναι: