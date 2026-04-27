ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ευτυχώς που έρχονται ξένοι και ας κάνουν και λάθη…

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η πραγματική αξία των ξένων ρέφερι δεν είναι στο... αλάθητο που δεν υπάρχει στη διαιτησία.

Ας είμαστε ρεαλιστές: άριστη διαιτησία δεν πρόκειται να δούμε στο κυπριακό πρωτάθλημα, ακόμα και με την κάθοδο ξένων ρέφερι. Πρώτον, γιατί το αλάθητο δεν υπάρχει στο ποδόσφαιρο και δεύτερον, γιατί είναι πρακτικά αδύνατο η ΚΟΠ να φέρνει κάθε εβδομάδα διαιτητές από το «πάνω ράφι».

Είναι δεδομένο πως υπάρχουν Κύπριοι διαιτητές που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν σε παιχνίδια υψηλής πίεσης, αλλά το κύριο πρόβλημα στον χώρο του κυπριακού ποδοσφαίρου είναι η προκατάληψη.

Η πραγματική αξία των ξένων ρέφερι δεν έγκειται στην αλάνθαστη απόδοσή τους, αλλά στο γεγονός ότι αποτελούν το «φάρμακο» στη (δικαιολογημένη) καχυποψία των ομάδων και των φιλάθλων.

Αρκεί μόνο μια σκέψη για να αντιληφθούμε το μέγεθος του προβλήματος: Φανταστείτε τα ίδια ακριβώς λάθη που κάνουν οι ξένοι, να τα έκαναν Κύπριοι διαιτητές. Δεν θα μιλούσαμε αμέσως για «εσκεμμένα σφυρίγματα» και δεν θα πηγαίναμε σε ένα «τρίτο ημίχρονο» που δεν θα τελείωνε ποτέ;

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Κίνητρο το γόητρο και η... πρωτιά για ΑΕΛ και Ανόρθωση

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ιταλική ομάδα «φλερτάρει» τον Νίκολα Παναγιώτου

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Κωνσταντίνου: «Δίκαιη η επικράτηση της Ομόνοιας, δεν έκανε κάτι ο Κυριακίδης»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

ΑΕΚ: Δεύτερο μεγαλύτερο αήττητο σερί στην Ευρώπη!

Ελλάδα

|

Category image

«Πόρτα» Φαριόλι στην Τσέλσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ασταμάτητη η Ρίβερ Πλέιτ: 105 διαδοχικά sold out και ένα γήπεδο που… κοχλάζει

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πάρτι τίτλου με ολοπράσινο ΓΣΠ: Η κίνηση της Ομόνοιας για το νότιο πέταλο και η απάντηση του Άρη!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μετά την αυτοχειρία, ο «τελικός των τελικών» στο ΓΣΠ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Κόντης: «Θέλω και άλλα τρόπαια»

Ελλάδα

|

Category image

Τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων του Μασούρα και η επιστροφή Φαμπιάνο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Τι ομάδα έφτιαξες, Λοσάδα: Ο Απόλλωνας που αρνείται την ήττα ακόμα και... όταν χάνει!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Σαραγόσα: «Απαράδεκτο αυτό που συνέβη - Θα λάβουμε τα κατάλληλα πειθαρχικά μέτρα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η διορατικότητα του Μπεργκ και το κρυφό κλειδί του τίτλου

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Το Ηράκλειο γιορτάζει τον Κυπελλούχο ΟΦΗ – Το απόγευμα η φιέστα

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη