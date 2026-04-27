Ευτυχώς που έρχονται ξένοι και ας κάνουν και λάθη…

Ας είμαστε ρεαλιστές: άριστη διαιτησία δεν πρόκειται να δούμε στο κυπριακό πρωτάθλημα, ακόμα και με την κάθοδο ξένων ρέφερι. Πρώτον, γιατί το αλάθητο δεν υπάρχει στο ποδόσφαιρο και δεύτερον, γιατί είναι πρακτικά αδύνατο η ΚΟΠ να φέρνει κάθε εβδομάδα διαιτητές από το «πάνω ράφι».

Είναι δεδομένο πως υπάρχουν Κύπριοι διαιτητές που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν σε παιχνίδια υψηλής πίεσης, αλλά το κύριο πρόβλημα στον χώρο του κυπριακού ποδοσφαίρου είναι η προκατάληψη.

Η πραγματική αξία των ξένων ρέφερι δεν έγκειται στην αλάνθαστη απόδοσή τους, αλλά στο γεγονός ότι αποτελούν το «φάρμακο» στη (δικαιολογημένη) καχυποψία των ομάδων και των φιλάθλων.

Αρκεί μόνο μια σκέψη για να αντιληφθούμε το μέγεθος του προβλήματος: Φανταστείτε τα ίδια ακριβώς λάθη που κάνουν οι ξένοι, να τα έκαναν Κύπριοι διαιτητές. Δεν θα μιλούσαμε αμέσως για «εσκεμμένα σφυρίγματα» και δεν θα πηγαίναμε σε ένα «τρίτο ημίχρονο» που δεν θα τελείωνε ποτέ;