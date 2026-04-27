Κίνητρο το γόητρο και η... πρωτιά για ΑΕΛ και Ανόρθωση

Σίγουρα, τόσο η ΑΕΛ όσο και η Ανόρθωση, θα ήθελαν να κοντραριστούν για άλλους στόχους. Και όχι για τον β' όμιλο. Απόψε (19:00) οι δύο ομάδες θα τα πουν στο «Αλφαμέγα» σε ένα ματς που κίνητρα είναι το γόητρο και η... πρωτιά.

Για τους γαλαζοκίτρινους είναι εντελώς αδιάφορο αφού με 40 βαθμούς είναι στην κορυφή. Μάλιστα, μετά τον αποκλεισμό από το κύπελλο η σεζόν έχει... ολοκληρωθεί, όμως θέλουν να πουν «αντίο» στη σεζόν με αξιοπρέπεια. Το οφείλουν άλλωστε στον κόσμο τους, που στη ρεβάνς με την Πάφο ήταν συγκλονιστικός.

Οι κυανόλευκοι, από την άλλη, πάνε στη Λεμεσό με στόχο το διπλό που θα τους φέρει στο -1 από την 1η θέση αλλά και για να βάλουν τέλος στα σενάρια. Με 36 βαθμούς, ναι μεν η Ανόρθωση έχει απόσταση από τη θέση του υποβιβασμού και έχει να δώσει παιχνίδι με την ουραγό Ένωση που λογικά θα κερδίσει, όμως δεν έχει ξεμπερδέψει.

Από μία νίκη μετρούν στις μεταξύ τους συναντήσεις, με την ΑΕΛ να κερδίζει αρχικά 4-1 στον α' γύρο και να «απαντά» η Ανόρθωση στον β' γύρο με 2-1.