Κίνητρο το γόητρο και η... πρωτιά για ΑΕΛ και Ανόρθωση

Από μία νίκη μετρούν στις φετινές τους συναντήσεις οι δύο ομάδες.

Σίγουρα, τόσο η ΑΕΛ όσο και η Ανόρθωση, θα ήθελαν να κοντραριστούν για άλλους στόχους. Και όχι για τον β' όμιλο. Απόψε (19:00) οι δύο ομάδες θα τα πουν στο «Αλφαμέγα» σε ένα ματς που κίνητρα είναι το γόητρο και η... πρωτιά.

Για τους γαλαζοκίτρινους είναι εντελώς αδιάφορο αφού με 40 βαθμούς είναι στην κορυφή. Μάλιστα, μετά τον αποκλεισμό από το κύπελλο η σεζόν έχει... ολοκληρωθεί, όμως θέλουν να πουν «αντίο» στη σεζόν με αξιοπρέπεια. Το οφείλουν άλλωστε στον κόσμο τους, που στη ρεβάνς με την Πάφο ήταν συγκλονιστικός.

Οι κυανόλευκοι, από την άλλη, πάνε στη Λεμεσό με στόχο το διπλό που θα τους φέρει στο -1 από την 1η θέση αλλά και για να βάλουν τέλος στα σενάρια. Με 36 βαθμούς, ναι μεν η Ανόρθωση έχει απόσταση από τη θέση του υποβιβασμού και έχει να δώσει παιχνίδι με την ουραγό Ένωση που λογικά θα κερδίσει, όμως δεν έχει ξεμπερδέψει.

Από μία νίκη μετρούν στις μεταξύ τους συναντήσεις, με την ΑΕΛ να κερδίζει αρχικά 4-1 στον α' γύρο και να «απαντά» η Ανόρθωση στον β' γύρο με 2-1.

Βλέπει… Λεμεσό και «σεληνιάζεται»

ΟΜΟΝΟΙΑ

Αριθμοί που επιβεβαιώνουν τον προβληματισμό…

ΑΠΟΕΛ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Μάχη για τρεις με φόντο τα δύο εισιτήρια παραμονής

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Λιγομίλητος ο Μαρτίνς: «Δεν είναι ώρα να μιλήσουμε για το μέλλον»

ΑΕΛ

ΒΙΝΤΕΟ: Το γκολ του Ιωάννου κι όλα όσα έγιναν στη Λεμεσό

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Αποθέωσε τους παίκτες του ο Καμορανέζι – «Ντρίμπλαρε» για το μέλλον του

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

Απέδρασε με το τρίποντο από τη Λεμεσό η Ανόρθωση

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Νέο πλήγμα στον ΠΑΟΚ μετά την απώλεια του Κυπέλλου

Ελλάδα

Φουντώνει ο προβληματισμός στην Πάφο

ΠΑΦΟΣ FC

Πρασινίζει για τα καλά το ΓΣΠ: Sold out οι τρεις κερκίδες, ποια τα επόμενα βήματα για τη νότια

ΟΜΟΝΟΙΑ

Αυτό που έκανε ο Κβίντα κι αυτό που δεν έκανε ο Μαλεκκίδης

ΑΠΟΛΛΩΝ

Επιστροφή για Πάλμερ-Μπράουν και Τζούριτσιτς στον Παναθηναϊκό

Ελλάδα

Ο Ατρόμητος κατέθεσε έφεση για μείωση της ποινής του Κέρκεζ

Ελλάδα

Με αυτούς αρχίζουν οι Μαρτίνς και Καμορανέζι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Παραμένει κάτοικος Λάρνακας ο Εκπολό

ΑΕΚ

