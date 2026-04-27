Δεν θα παίξει στο υπόλοιπο της σεζόν ο Εμπαπέ

Ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος αναγκάστηκε να αποχωρήσει στην εκτός έδρας ισοπαλία 1-1 της Ρεάλ Μαδρίτης με την Μπέτις, υπέστη διάταση στον οπίσθιο μηριαίο στο αριστερό πόδι, όπως επιβεβαίωσε ο ισπανικός σύλλογος και η δημοφιλής αθλητική τηλεοπτική εκπομπή «El Chiringuito» υποστηρίζει πως ο Γάλλος σταρ δεν θα μπορέσει να παίξει ξανά στα τελευταία μας της σεζόν στη La Liga.

Ο αρχηγός της εθνικής Γαλλίας ένιωσε ενοχλήσεις και σταμάτησε να τρέχει στο 80ό λεπτό, ζητώντας από τον προπονητή του, Αλβαρο Αρμπελόα, να τον αντικαταστήσει πριν από το τέλος του αγώνα.

Ο ισπανικός σύλλογος επιβεβαίωσε ότι ο Εμπαπέ υπέστη «διάταση στον οπίσθιο μηριαίο στο αριστερό του πόδι». Σύμφωνα πάντως με τη συγκεκριμένη εκπομπή και τον παρουσιαστή της, Γιόσεπ Πεδρερόλ, «ο Εμπαπέ δεν θα μπορέσει να βοηθήσει τη Ρεάλ στα τελευταία ματς, καθώς δεν θέλει να διακινδυνεύσει τη συμμετοχή του στο Μουντιάλ».