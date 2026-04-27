Απειλεί την Ιταλία ο Τσέφεριν: Τέρμα το Euro 2032 και οι σύλλογοι της χώρας από την Ευρώπη!

Απειλεί την Ιταλία ο Τσέφεριν: Τέρμα το Euro 2032 και οι σύλλογοι της χώρας από την Ευρώπη!

Η υπόθεση με τη διαιτησία παίρνει διαστάσεις και ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, προειδοποιεί τους Ιταλούς για το αυτοδιοίκητο της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και τις σοβαρότατες κυρώσεις!

Ο επικεφαλής διαιτησίας, Τζανλούκα Ρόκι, παραιτήθηκε έπειτα από τον σάλο που έχει ξεσπάσει για τους ορισμούς των διαιτητών της αγωνιστικής περιόδου 2024-2025, με την Ίντερ να έχει βρεθεί στο επίκεντρο.

Οι «νερατζούρι» έχασαν τον τίτλο την περασμένη σεζόν, αλλά βάσει των όσων είχαν κυκλοφορήσει και προκάλεσαν τη διενέργεια έρευνας από την Εισαγγελία, ήταν… ευνοημένοι.

Όπως αναφέρει η Corriere della Sera, το ενδεχόμενο να επηρεαστεί το αυτοδιοίκητο της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Ιταλίας από την Κυβέρνηση έπειτα και από τις προθέσεις που έχει εκφράσει ο Υπουργός Αθλητισμού, Αντρέα Αμπόντι, μπορεί να προκαλέσει σοβαρότατο κίνδυνο στο ποδόσφαιρο της χώρας.

Κι αυτό, διότι ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, έχει… προειδοποιήσει. Σε συνάντηση που φέρεται να είχε με τον πρόεδρο της διοργανώτριας Αρχής της Serie A, Έζιο Σιμονέλι, τόνισε πως υπάρχει κίνδυνος ν’ ακυρωθεί η διεξαγωγή του Euro 2032 στην Ιταλία, αλλά και ν’ αποκλειστούν οι ομάδες της χώρας από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις!

Την ίδια στιγμή, παραιτήθηκε από τη θέση του και ο Αντρέα Γκερβασόνι, επικεφαλής των VAR στις δυο πρώτες κατηγορίες του πρωταθλήματος της Ιταλίας.

Πηγή: sport-fm.gr

 

 

