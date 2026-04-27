«Σωστή η κόκκινη στον Κουλιμπαλί»

Ο πρώην διεθνής διαιτητής και αναλυτής επίμαχων φάσεων, μίλησε στον Super Sport FM 104.0 και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην αποβολή του Σενού Κουλιμπαλί στο παιχνίδι της Ομόνοιας με τον Απόλλωνα στο «Αλφαμέγα».

Θυμίζουμε πως ο στόπερ των πρασίνων αντίκρισε δύο κίτρινες κάρτες στην ίδια φάση με αποτέλεσμα να αποβληθεί από τον αγωνιστικό χώρο. Αρχικά δέχτηκε κίτρινη γιατί πήρε την μπάλα με το χέρι και ακολούθως άλλη μία για την αντίδρασή του.

Όσα είπε ο Κυπριανίδης:

«Γιατί συνέχισε να διαμαρτύρεται; Σωστή η δεύτερη κίτρινη κάρτα. Η πρώτη κάρτα ήταν γιατί πήρε την μπάλα με τα χέρια στην πτώση του»