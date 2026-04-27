Στο σπίτι της, μπροστά στον κόσμο της, έτσι όπως της αξίζει!

Η νίκη της ΑΕΚ επί του Άρη με 2-0, μπορεί να έδωσε παράταση στη μαθηματική κατάκτηση του τίτλου για την Ομόνοια, αλλά ίσως... σε καλό της βγήκε.

Πλέον, το σκηνικό μεταφέρεται το ερχόμενο Σάββατο (02/05) στο ΓΣΠ. Εκεί, απέναντι στον Άρη, η Ομόνοια χρειάζεται πλέον μόνο τη νίκη για να κλειδώσει και τυπικά το πρωτάθλημα, έχοντας στο πλευρό της χιλιάδες οπαδούς που ετοιμάζουν μια καυτή ατμόσφαιρα!

Η μοίρα το έφερε έτσι, ώστε η μεγάλη επιστροφή στον θρόνο να γίνει με τον πιο ιδανικό τρόπο: μπροστά σε ένα κατάμεστο ΓΣΠ, με παλμό, τραγούδι και ένα πάρτι τίτλου που θα ξεκινήσει από το γήπεδο και θα απλωθεί σε όλη τη Λευκωσία!