Λουτσέσκου: «Eίμαι συντετριμμένος - Τεράστια επιθυμία να πάμε στο Champions League»

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε στη Fanatik μετά τον χαμένο τελικό και δεν έκρυψε τα συναισθήματά του. Όπως είπε, είναι συντετριμμένος και στάθηκε στη δύσκολη περίοδο που πέρασε η ομάδα, εξηγώντας πως τα προβλήματα δεν ήταν λίγα.

Όπως τόνισε, όταν αλλάζουν πρόσωπα και έρχονται νέοι παίκτες χωρίς χρόνο προσαρμογής, η ομάδα χάνει τη «χημεία» της και αρχίζει να παίζει με αμφιβολία. Κάπως έτσι, ο ΠΑΟΚ έφτασε στον τελικό στην πιο δύσκολη φάση του.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως ο στόχος της δεύτερης θέσης είναι πολύ σημαντικός, καθώς μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για το επόμενο βήμα του συλλόγου.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

Πώς είσαι μετά τον χαμένο τελικό;

«Αυτή τη στιγμή είμαι συντετριμμένος, δεν ντρέπομαι να το πω. Πάντα έλεγα την αλήθεια, την πραγματικότητα. Δεν προσπάθησα να προσβάλω κανέναν, απλώς λέω πώς βιώνω μια συγκεκριμένη στιγμή. Τώρα, ναι, είμαι συντετριμμένος, αλλά αύριο, μεθαύριο πρέπει να είμαι αλλιώς. Κάθε επόμενο παιχνίδι με βοηθά. Στο τέλος, όταν έρχεται το επόμενο ματς, όποιος έχει φιλοδοξία και νοοτροπία μαχητή πρέπει να αντιδράσει.

Σε έχω δει πολύ στεναχωρημένο, όσο ποτέ άλλοτε μετά τον τελικό:

«Έχω παίξει πολλούς τελικούς, έχω κερδίσει πολλούς, έχω χάσει πολλούς. Έχω εμπειρία. Κάθε παιχνίδι, κάθε τελικός, φέρνει τα δικά του συναισθήματα. Ήταν μια πολύ δύσκολη στιγμή, που ήρθε και μετά από μια περίοδο ταλαιπωρίας ενάμιση με δύο μήνες. Από τα όσα συνέβησαν από τα τέλη Ιανουαρίου με τους οπαδούς».

Πόσο δύσκολο είναι να κρατήσεις την ομάδα σε εγρήγορση;

«Είναι ξεκάθαρο ότι επηρέασαν αρνητικά την ομάδα και την ατμόσφαιρα. Από έξω μπορεί να φαίνεται απλό, αλλά εδώ ζεις σαν μια μεγάλη οικογένεια και δημιουργείται μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα. Επιπλέον είχαμε πολλούς τραυματισμούς και προβλήματα ρόστερ. Παίζαμε με ενθουσιασμό και μεγάλη αυτοπεποίθηση, είχαμε χτίσει την πεποίθηση ότι θα κατακτήσουμε πρωτάθλημα και Κύπελλο.

Όταν έρχονται τόσοι τραυματισμοί, χάνεται η σύνδεση, η σιγουριά, η ηρεμία, η εμπιστοσύνη και αρχίζεις να παίζεις με αμφιβολίες. Όταν έφυγαν κάποιοι παίκτες, έπρεπε να μπουν άλλοι που έγιναν βασικοί, αλλά τα χαρακτηριστικά τους δεν ταίριαζαν με τους προηγούμενους. Ήρθαν τρεις παίκτες τον χειμώνα, χρειάζονταν χρόνο προσαρμογής, αλλά δεν υπήρχε αυτός ο χρόνος. Φτάσαμε σε αυτόν τον τελικό στην χειρότερη δυνατή περίοδο».

Ο στόχος σας είναι να βρεθεί ο ΠΑΟΚ στο Champions League από τη 2η θέση;

«Είναι μια τεράστια επιθυμία. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει βρεθεί ποτέ στο Champions League και πρέπει να φτάσει και εκεί. Είναι το επόμενο, φυσιολογικό βήμα σε σχέση με όσα έχει χτίσει τα τελευταία χρόνια. Έχει ανέβει, είναι εκεί, πάντα ψηλά»

Ο κόσμος σε περιμένει σπίτι. Πόσο κοντά είσαι στην οικογένεια;

«Προς το παρόν είμαι στον ΠΑΟΚ, δουλεύω εδώ, είναι το σπίτι μου, εδώ έχω πάρει τεράστιες ικανοποιήσεις, έχω πετύχει σημαντικά πράγματα».

Οι Έλληνες λένε ότι είσαι ο μεγαλύτερος προπονητής στην ιστορία του ΠΑΟΚ:

«Είναι οι επιτυχίες που έχουν έρθει, πρώτα απ' όλα η νίκη απέναντι στις ομάδες της Αθήνας. Με αποκαλούν έτσι, αλλά δεν είμαι εγώ ο «στρατηγός». Περισσότερο έχω έναν τρόπο να διαχειρίζομαι καταστάσεις, να πείθω, να δημιουργώ ατμόσφαιρα ενότητας και ενθουσιασμού».