Συνεχίζουν μαζί και τη νέα σεζόν ΑΕΚ και Βίντα

Η ΑΕΚ ήρθε σε προφορική συμφωνία με τον Ντομαγκόι Βίντα για την ανανέωση της συνεργασίας τους, με τον έμπειρο στόπερ να παραμένει στο ρόστερ και τη νέα χρονιά.

Ο Ντομαγκόι Βίντα θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα της ΑΕΚ και τη νέα σεζόν, καθώς οι δύο πλευρές έχουν φτάσει σε προφορική συμφωνία για την ανανέωση της συνεργασίας τους.

Ο Κροάτης στόπερ, που σε λίγες ημέρες κλείνει τα 37, αποτελεί μία από τις πιο έμπειρες και ηγετικές παρουσίες στα αποδυτήρια της ομάδας και θα παραμείνει στην Ένωση, με το πλάνο να τον θέλει να ολοκληρώνει την καριέρα του με τη φανέλα της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εντάχθηκε στην ΑΕΚ τον Ιούλιο του 2022 και έκτοτε έχει καταγράψει 122 εμφανίσεις, με 10 γκολ και έξι ασίστ, αποτελώντας βασικό κομμάτι της επιτυχίας της ομάδας, με αποκορύφωμα το νταμπλ της σεζόν 2022-23.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη επιβεβαιώνει την κοινή επιθυμία όλων στο κλαμπ να διατηρηθεί στο ρόστερ, με τον ίδιο άλλωστε να έχει εκφράσει την πρόθεσή του να συνεχίσει και να παραμείνει ενεργό μέλος του πρότζεκτ.

 

 

Βλέπει… Λεμεσό και «σεληνιάζεται»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Αριθμοί που επιβεβαιώνουν τον προβληματισμό…

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Μάχη για τρεις με φόντο τα δύο εισιτήρια παραμονής

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Λιγομίλητος ο Μαρτίνς: «Δεν είναι ώρα να μιλήσουμε για το μέλλον»

ΑΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το γκολ του Ιωάννου κι όλα όσα έγιναν στη Λεμεσό

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Αποθέωσε τους παίκτες του ο Καμορανέζι – «Ντρίμπλαρε» για το μέλλον του

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Απέδρασε με το τρίποντο από τη Λεμεσό η Ανόρθωση

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Νέο πλήγμα στον ΠΑΟΚ μετά την απώλεια του Κυπέλλου

Ελλάδα

|

Category image

Φουντώνει ο προβληματισμός στην Πάφο

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Πρασινίζει για τα καλά το ΓΣΠ: Sold out οι τρεις κερκίδες, ποια τα επόμενα βήματα για τη νότια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Αυτό που έκανε ο Κβίντα κι αυτό που δεν έκανε ο Μαλεκκίδης

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Επιστροφή για Πάλμερ-Μπράουν και Τζούριτσιτς στον Παναθηναϊκό

Ελλάδα

|

Category image

Ο Ατρόμητος κατέθεσε έφεση για μείωση της ποινής του Κέρκεζ

Ελλάδα

|

Category image

Με αυτούς αρχίζουν οι Μαρτίνς και Καμορανέζι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Παραμένει κάτοικος Λάρνακας ο Εκπολό

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη