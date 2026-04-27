Συνεχίζουν μαζί και τη νέα σεζόν ΑΕΚ και Βίντα

Ο Ντομαγκόι Βίντα θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα της ΑΕΚ και τη νέα σεζόν, καθώς οι δύο πλευρές έχουν φτάσει σε προφορική συμφωνία για την ανανέωση της συνεργασίας τους.

Ο Κροάτης στόπερ, που σε λίγες ημέρες κλείνει τα 37, αποτελεί μία από τις πιο έμπειρες και ηγετικές παρουσίες στα αποδυτήρια της ομάδας και θα παραμείνει στην Ένωση, με το πλάνο να τον θέλει να ολοκληρώνει την καριέρα του με τη φανέλα της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εντάχθηκε στην ΑΕΚ τον Ιούλιο του 2022 και έκτοτε έχει καταγράψει 122 εμφανίσεις, με 10 γκολ και έξι ασίστ, αποτελώντας βασικό κομμάτι της επιτυχίας της ομάδας, με αποκορύφωμα το νταμπλ της σεζόν 2022-23.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη επιβεβαιώνει την κοινή επιθυμία όλων στο κλαμπ να διατηρηθεί στο ρόστερ, με τον ίδιο άλλωστε να έχει εκφράσει την πρόθεσή του να συνεχίσει και να παραμείνει ενεργό μέλος του πρότζεκτ.