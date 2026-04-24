Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Μαζεμένα γκολ στο ένα, χωρίς τέρματα το άλλο...

Με δύο αγώνες άνοιξε σήμερα η αυλαία της 14ης και τελευταίας αγωνιστικής της β΄ φάσης του πρωταθλήματος Β' Κατηγορίας για τον πρώτο όμιλο.

ΠΑΕΕΚ και Ομόνοια 29ης Μαΐου πρόσφεραν θέαμα και αρκετά γκολ, με τι δύο ομάδες να συμβιβάζονται στο 3-3, ενώ αντιθέτως το άλλο παιχνίδι της ημέρας ανάμεσα στην ΠΑΕΕΚ και την Καρμιώτισσα έληξε ισόπαλο χωρίς τέρματα (0-0).

Σάββατο (25/04, 17:00): Νέα Σαλαμίνα-ΑΣΙΛ, Δόξα-Αγία Νάπα.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 Νέα Σαλαμίνα 73

2. Ομόνοια 29Μ 53

3, Καρμιώτισσα 53

4, ΠΑΕΕΚ 46

5. Δόξα 42

6. Αγία Νάπα 38

7. ΑΣΙΛ 31

8. ΜΕΑΠ 29