Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Μαζεμένα γκολ στο ένα, χωρίς τέρματα το άλλο...
Με δύο αγώνες άνοιξε σήμερα η αυλαία της 14ης και τελευταίας αγωνιστικής της β΄ φάσης του πρωταθλήματος Β' Κατηγορίας για τον πρώτο όμιλο.
ΠΑΕΕΚ και Ομόνοια 29ης Μαΐου πρόσφεραν θέαμα και αρκετά γκολ, με τι δύο ομάδες να συμβιβάζονται στο 3-3, ενώ αντιθέτως το άλλο παιχνίδι της ημέρας ανάμεσα στην ΠΑΕΕΚ και την Καρμιώτισσα έληξε ισόπαλο χωρίς τέρματα (0-0).
Σάββατο (25/04, 17:00): Νέα Σαλαμίνα-ΑΣΙΛ, Δόξα-Αγία Νάπα.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 Νέα Σαλαμίνα 73
2. Ομόνοια 29Μ 53
3, Καρμιώτισσα 53
4, ΠΑΕΕΚ 46
5. Δόξα 42
6. Αγία Νάπα 38
7. ΑΣΙΛ 31
8. ΜΕΑΠ 29