Η κόντρα με τον Ζλάταν φέρνει τον Αλέγκρι στην έξοδο από τη Μίλαν

Έχει ζορίσει επικίνδυνα η κατάσταση στη Μίλαν, με την ελεύθερη πτώση που έχει καταγράψει ο σύλλογος τις τελευταίες εβδομάδες να έχει θέσει εν αμφιβόλω την παρουσία του στην πρώτη τετράδα της Serie A. Και με την έξοδο στο Champions League να απειλείται, φαίνεται πως έχουν ξεσπάσει διαμάχες στα εσωτερικά του συλλόγου.

Σύμφωνα με την «Corriere della Sera», υπάρχει συγκεκριμένα κόντρα ανάμεσα στον προπονητή της ομάδας, Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, με τον σύμβουλο της διοίκησης και θρύλο της ομάδας, Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς! Τα πρώτα ρήγματα έκαναν την εμφάνισή τους στις αρχές Απριλίου και την ήττα από τη Νάπολι, με τον Σουηδό έκτοτε να απέχει από το προπονητικό κέντρο.

Παράλληλα οι επαφές που διατηρεί ο Ιμπραΐμοβιτς με τον Κασάνο, έναν εκ των πιο σκληρών επικριτών του Αλέγκρι, δεν έχει κάτσει καλά με τον Ιταλό προπονητή, ο οποίος πλέον κάνει σκέψεις αποχώρησης το προσεχές καλοκαίρι. Εφόσον μάλιστα η Μίλαν καταφέρει να χάσει μέσα από τα χέρια της το εισιτήριο για το Champions League, τότε το σενάριο διαζυγίου θα αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερες πιθανότητες.

Στο μεταξύ του όνομα του έμπειρου τεχνικού έχει συνδεθεί το τελευταίο διάστημα με τον πάγκο της εθνικής Ιταλίας, η οποία ψάχνει νέο πρόσωπο για να αναλάβει τα ηνία μετά την αποχώρηση του Τζενάρο Γκατούζο.

