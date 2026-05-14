Πληρώνει και κάνει δικό της τον Σεργίου η Ανόρθωση

Tον Φοίνικα στο στήθος θα συνεχίσει να φοράει ο Κωνσταντίνος Σεργίου.

Η Ανόρθωση ενημέρωσε ήδη τη Νέα Σαλαμίνα για την απόφασή της να πληρώσει το ποσό που αντιστοιχεί στη ρήτρα του ποδοσφαιριστή, μετά τις πολύ θετικές εντυπώσεις που άφησε ο 25χρονος ακραίος μπακ στην τρέχουσα σεζόν, κατά την οποία αγωνίστηκε στην «Κυρία» ως δανεικός από τους ερυθρόλευκους.

Ο Σεργίου, που κατέγραψε 23 συμμετοχές με τους κυανόλευκους, θα παραμείνει έτσι κάτοικος «Αντώνης Καρράς», με την Ανόρθωση να κρατά έναν παίκτη στον οποίον επένδυσε και όπως διεφάνη δικαιώθηκε, και με τη Νέα Σαλαμίνα να βάζει στα ταμεία της ένα ποσό γύρω στις 70.000 ευρώ, για έναν παίκτη που θα έμπαινε στο τελευταίο έτος του συμβολαίου του.

