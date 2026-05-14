Αγκάλιασαν την παραμονή Βαλένθια και Ράγιο Βαγεκάνο

Ισόπαλη 1-1 ήρθε στην έδρα της η Βαλένθια κόντρα στη Ράγιο Βαγεκάνο για την 36η αγωνιστική της La Liga, ένα αποτέλεσμα που ικανοποιεί και τις δύο ομάδες στη μάχη που δίνουν για την παραμονή αφού πλέον δύσκολα θα μπουν σε κίνδυνο υποβιβασμού.

Και αυτό διότι η ομάδα του Ινίγο Λόπεθ είναι στη 10η θέση με 44 βαθμούς και στο +5 από τη 18η Λεβάντε (39β.) που είναι στη ζώνη του υποβιβασμού, ενώ οι «νυχτερίδες» είναι στην 11η θέση με 43 βαθμούς έχοντας έξι ομάδες από κάτω της μέχρι τη ζώνη του υποβιβασμού.

Σε μια αρκετά ισορροπημένη αναμέτρηση η Ράγιο Βαγεκάνο προηγήθηκε στο 20' με τον Λεζέν, αλλά είδε τη Βαλένθια να βρίσει το γκολ της ισοφάρισης στο 40' με τον Ντιέγκο Λόπες, με το ισόπαλο 1-1 να διατηρείται μέχρι το τελευταίο σφύριγμα της λήξης.

