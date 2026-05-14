Ανοιχτή και η τελευταία προπόνηση της ΑΕΚ πριν το ματς με τον Ολυμπιακό!

Η ΑΕΚ ζει μέρες ευτυχίας μετά και τη μαθηματική κατάκτηση του πρωταθλήματος, μετρώντας αντίστροφα πλέον ενόψει της τελευταίας αγωνιστικής με τον Ολυμπιακό (17/05) όπου θα ακολουθήσει μετά η φιέστα του τίτλου.

Ωστόσο, η συνήθεια με τις ανοιχτές προπονήσεις στη Νέα Φιλαδέλφεια δεν θα χαλάσει επειδή κατακτήθηκε το πρωτάθλημα. Ο κόσμος της ΑΕΚ αναμένεται να δώσει δυναμικό παρών το απόγευμα του Σαββάτου (16/05) στην τελευταία προπόνηση, με τις εκτιμήσεις να αναφέρουν πως η προσέλευση θα ξεπεράσει κάθε προηγούμενο.

Δεδομένα θα ανοίξει όλο το κάτω διάζωμα και το πιο πιθανό είναι να ανοίξουν και κάποιες θύρες στο πάνω διάζωμα, αν και αυτό θα γνωστοποιηθεί τις επόμενες ημέρες.

