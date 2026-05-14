Ανανέωσε στη Βραζιλία μέχρι το 2030 ο Αντσελότι!

Ο Κάρλο Αντσελότι ανανέωσε το συμβόλαιό του με την εθνική Βραζιλίας έως το 2030 κι ετοιμάζεται να καθοδηγήσει τη Σελεσάο σε δυο διαφορετικά Μουντιάλ!

Δεν το κουνάει από τη Βραζιλία ο Κάρλο Αντσελότι! Σε μια πράξη εμπιστοσύνης προς τον Ιταλό προπονητή, η Σελεσάο αποφάσισε να του ανανεώσει το συμβόλαιο έως το 2030, λίγες εβδομάδες πριν από τη σέντρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Βόρειας Αμερικής.

Όπως ανακοινώθηκε κι επίσημα, οι δυο πλευρές θα συμπορευθούν για τα επόμενα τέσσερα χρόνια ώστε να καθοδηγήσει τη Βραζιλία στα δυο επόμενα Μουντιάλ. Στο φετινό στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού, αλλά και σε εκείνο του 2030.

Από την πλευρά του ο έμπειρος προπονητής δέχθηκε χωρίς προβλήματα την πρόταση και το τυπικό σκέλος της διαδικασίας ολοκληρώθηκε την Πέμπτη (14/5), περίπου ένα μήνα πριν από την έναρξη του Μουντιάλ.

«Έφτασα στη Βραζιλία πριν από ένα χρόνο. Από το πρώτο λεπτό κατάλαβα τι σημαίνει το ποδόσφαιρο για αυτή τη χώρα. Εδώ και ένα χρόνο, εργαζόμαστε για να επαναφέρουμε την Εθνική Ομάδα της Βραζιλίας στην κορυφή του κόσμου.

Όμως, η Εθνική Βραζιλίας και εγώ θέλουμε περισσότερα. Περισσότερες νίκες, περισσότερο χρόνο, περισσότερη δουλειά. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ανακοινώνουμε ότι θα συνεχίσουμε μαζί για άλλα τέσσερα χρόνια.

Θα προχωρήσουμε μαζί μέχρι το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030. Θέλω να ευχαριστήσω την Ομοσπονδία για την εμπιστοσύνη της. Ευχαριστώ, Βραζιλία, για την θερμή υποδοχή και για όλη την αγάπη», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αντσελότι.

